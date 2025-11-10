МТУСИ и «Флант» запускают совместную образовательную инициативу в сфере Kubernetes

Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и компания «Флант» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на подготовку ИТ-специалистов нового поколения.

Партнёрство позволит объединить академическую базу МТУСИ и практический опыт инженеров «Фланта» для формирования актуальных образовательных программ в области управления инфраструктурой и информационной безопасности.

Уже с февраля 2026 г. в магистерские программы МТУСИ будут интегрированы темы по Kubernetes и Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Студенты смогут изучать современные подходы к администрированию и эксплуатации платформ и закреплять знания на практике — с помощью специально подготовленных учебных стендов.

«Сотрудничество с компанией “Флант” укрепляет связь между образованием и индустрией. Наши выпускники получат не только теоретические знания, но и практические компетенции, востребованные на рынке труда уже сегодня», — отметил проректор по перспективным проектам и инновациям МТУСИ Петр Селиванов.

«Для нас это партнёрство — возможность поделиться практическим опытом и помочь студентам освоить технологии, которые сегодня лежат в основе современной ИТ-инфраструктуры. Мы верим, что такой формат взаимодействия с вузами помогает формировать специалистов, готовых к реальным задачам рынка», — сказал Александр Титов, генеральный директор компании «Флант».