CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры
|

Разработчик «Яндекса» вошел в топ-50 главных контрибьюторов PostgreSQL

Андрей Бородин, руководитель разработки СУБД с открытым исходным кодом в Yandex Cloud, вошел в топ-50 главных контрибьюторов PostgreSQL, самой популярной опенсорсной СУБД в мире. Андрей получил такой статус за стабильный вклад на протяжении почти 10 лет в развитие сообщества и кодовой базы PostgreSQL. Разработчик продолжит развивать продукт, улучшать его производительность и масштабируемость. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

По данным Stack Overflow 2025, PostgreSQL — самая популярная система управления базами данных. Ее используют половина рынка (55,6%) профессиональных разработчиков баз данных в компаниях разного масштаба. PostgreSQL особенно популярна в ИИ-проектах. Векторный поиск, интегрированный в базу данных, помогает моделям ИИ быстрее находить и анализировать нужную информацию. Один из ярких примеров использования PostgreSQL: ее применяют для создания ChatGPT.

ya1.jpg

Yandex Cloud

Команда разработки СУБД Yandex Cloud работает в тесной связке с сообществом PostgreSQL. Каждый год в релиз PostgreSQL попадает множество доработок от сотрудников компании. Успешное прохождение таких доработок через строгий и долгий процесс согласования в сообществе PostgreSQL можно расценивать как дополнительный критерий качества кода. Облачная версия СУБД PostgreSQL помогает создавать масштабируемые хранилища данных, среду для разработки или тестирования без капитальных затрат на ИТ-инфраструктуру.

Вклад команды разработки СУБД с открытым исходным кодом Yandex Cloud в опенсорс не ограничивается только ядром PostgreSQL. Команда Андрея разработала решение с открытым исходным кодом SPQR. На его основе в сентябре 2025 г. в режиме превью был запущен Managed Service for Shared PostgreSQL. Сервис необходим для горизонтального масштабирования кластера Postgres с помощью шардирования — разбиения данных на части и размещения на разных шардах.

Андрей Бородин в Yandex Cloud занимается разработкой СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL и Greenplum. Ранее работал в AWS. С 2008 г. занимается исследованиями в области индексирования данных. Кандидат технических наук, доцент Уральского федерального университета, преподаватель ШАД «Яндекса». Закоммитил первый патч в PostgreSQL в версию 9.7 в 2016 г. Четыре раза он входил в годовой топ-50 контрибьюторов PostgreSQL по количеству строк кода, принятого в проект. Регулярно выступает с докладами и мастер-классами на международных конференциях разработчиков и пользователей PostgreSQL, например PGCon, PGConf Russia, PGDay.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

Россияне выяснили, что квантовые компьютеры будут работать стабильнее, если им заменить атомы

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Илон Маск потребовал у сотрудниц xAI предоставить внешность и голоса для обучения чат-бота

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/