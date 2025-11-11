Ozon Tech открыл пространство для развития ИT-сообщества в Санкт-Петербурге

Ozon Tech — команда разработки интернет-магазина Ozon. За последние несколько лет команда выросла до 7500 инженеров. Прежний офис в Санкт-Петербурге стал маловат, и осенью 2025 г. Ozon Tech открыл новое пространство для общения, обмена опытом и профессионального роста. Здесь будут не только работать, но и проводить мероприятия для внешнего ИT-сообщества. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Рабочее пространство ИT-команды расположено в бизнес-центре с видом на Финский залив. В новом офисе созданы условия для совместной работы, есть зоны для небольших встреч и конференц-зал на 400 человек для масштабных мероприятий, помещения для отдыха, столовая, кинозал и терраса с видом на залив.

Разбавив классическое офисное пространство зонами для отдыха и совместной работы разного формата, Ozon Tech закрывает сразу две цели. Во-первых, повышает уровень продуктивности и качество коммуникации внутри команды. Во-вторых, усиливает взаимодействие с местным ИT-сообществом, которое будут регулярно приглашать на профессиональные встречи и другие мероприятия.

«Сегодня Петербург — один из ключевых технологических центров, где у нас уже сформирована большая команда. Именно поэтому мы масштабируем здесь офис Ozon Tech. Мы активно поддерживаем развитие ИT‑сообщества: проводим мероприятия, обмениваемся опытом, поддерживаем локальных специалистов. Уверена, что новое пространство станет отправной точкой для новых проектов и усилит взаимодействия внутри команды», — отметила Вера Маневич, директор по ИТ-персоналу Ozon.

Формат работы по-прежнему можно выбирать — гибридный, с посещением офиса несколько дней в неделю, или полностью удаленный.