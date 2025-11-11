CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Ростелеком» в партнерстве с МЗТА создаст интеграционную шину для промышленных систем

«Ростелеком» и Московский завод тепловой автоматики (МЗТА) совместно разработают открытую интеграционную шину данных OCF (Open Connectivity Framework). Решение станет ключевым элементом открытой архитектуры автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и поможет российским предприятиям, работающим в таких отраслях как металлургия, нефтехимия и добыча, объединить оборудование разных вендоров в единое цифровое пространство.

В настоящее время на рынке АСУ ТП сложилась экономическая модель, при которой поставщики стремятся создать закрытые экосистемы, ограничивая возможности потребителей и ставя их в уязвимое положение. Это создает дополнительные риски для безопасности и стабильности производственных процессов. Кроме того, на российском рынке отсутствует полноценное независимое решение, которое могло бы обеспечить потребителям свободу выбора и гибкость в использовании различных систем и технологий.

Разработка, которую планируют «Ростелеком» и МЗТА, позволит предприятиям сформировать стандартизированную платформу обмена данными между различными уровнями и системами управления, упростит интеграцию новых устройств и обеспечит высокую гибкость модернизации без необходимости замены оборудования. В результате внедрения интеграционной шины предприятия смогут снизить затраты на поддержку интерфейсов, повысить производительность и обеспечить надежную передачу данных.

Интеграционная шина данных OCF представляет собой программно-аппаратный комплекс, который принимает информацию через Ethernet с использованием множества промышленных протоколов, преобразует ее в унифицированный формат и передает в системы SCADA. Безопасно связывая различные датчики и оборудование с верхним уровнем приложений, шина позволяет размечать данные и организовать взаимообмен между любыми технологическими процессами, обеспечивая централизованный контроль и мониторинг на всех производственных циклах предприятия.

Разработка ведется в рамках инициативы АНО «ОАСУ ТП» и полностью соответствует нормативным требованиям. Для создания интеграционной шины данных партнеры планируют объединить экспертизу «Ростелекома» в сфере системной интеграции и внедрения инфраструктурных решений, а также опыт МЗТА в области промышленно-производственной деятельности.

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома», сказал: «Совместно с МЗТА мы создаем не просто продукт, а недостающий элемент для технологического суверенитета ключевых отраслей промышленности. Наша интеграционная шина данных OCF — это ответ на запрос рынка, который сегодня не имеет полноценного отечественного аналога. Она позволит предприятиям металлургии, нефтехимии и добывающего сектора объединить разрозненное оборудование в единое цифровое пространство, значительно снизив затраты на интеграцию и поддержку. Этот проект — яркий пример эффективной кооперации, где системная интеграционная экспертиза “Ростелекома” дополнена глубочайшим отраслевым опытом МЗТА. В результате промышленные предприятия получат стандартизированную, гибкую и безопасную коммуникацию в своих автоматизированных системах».

Артем Тутунджян, генеральный директор МЗТА, сказал: «Создание OCF является значимым этапом в процессе демократизации рынка АСУ ТП в нашей стране. Этот шаг откроет широкие возможности для отечественных и зарубежных вендоров, а также разработчиков ИТ-продуктов в сфере автоматизации и роботизации промышленности. В результате сформируются новые специализированные ниши для конкуренции, а также будет устранена закрытость отдельных сегментов, ранее находившихся под контролем крупных брендов».

