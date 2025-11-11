CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Yandex B2B Tech обучит более 4000 специалистов разработке ИИ-агентов и их использованию в бизнесе

Yandex B2B Tech c 20 ноября 2025 г. запускает Yandex AI Studio Series – образовательный проект по использованию ИИ-агентов в бизнесе. На серии онлайн-встреч более 4000 руководителей ML-проектов, продакт-менеджеров, разработчиков и других специалистов научатся создавать уникальных ИИ-помощников и адаптировать их под специфику и задачи своего бизнеса. Участие бесплатное. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Эксперты «Яндекса» разберут, как создавать поисковых агентов, которые могут найти информацию в интернете или корпоративных базах знаний: например, в документах, фотографиях, графиках и PDF-файлах. Также эксперты расскажут, как собрать голосового агента на базе Realtime API, который сможет генерировать ответы с задержкой не более секунды и взаимодействовать с внешними приложениями прямо во время разговора. Таким образом, можно создать ИИ-агента для своих бизнес-задач: от цифрового ассистента для составления отчетов до голосового помощника для обслуживания клиентов. А в рамках мастер-класса эксперты покажут, как создать систему из нескольких ИИ-агентов – на примере помощника для ресторанного бизнеса, который сможет генерировать гастрономические рекомендации для посетителей.

Участники смогут обсудить с экспертами «Яндекса» интересующие вопросы и проверить полученные знания в интерактивах. Самые активные участники смогут принять участие в закрытой встрече в Москве, где обсудят как собственные проекты, так и тренды развития ИИ-агентов в целом.

Всего с начала 2025 г. более 13 тыс. студентов обучились облачным и ИИ-технологиям на образовательных программах Yandex B2B Tech, в том числе – в рамках сотрудничества с университетами по всей стране. Ранее компания уже запустила курсы по использованию ИИ в бизнесе и основам работы с нейросетями.

