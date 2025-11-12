UserGate и «СКБ Контур» стали технологическими партнерами

Компания UserGate, российский разработчик решений по кибербезопасности, и группа компаний «СКБ Контур», оператор экосистемы сервисов для бизнеса, заключили соглашение о технологическом сотрудничестве и партнерстве.

Кирилл Синицын, директор Московского макрорегионального центра «СКБ Контур», член правления АРПП, сказал: «Технологическое сотрудничество позволит нам совместными усилиями объединить востребованные множеством заказчиков продукты и сервисы в полноценную экосистему. Мы намерены взаимодействовать в области разработки новых решений, обеспечивая их максимальную совместимость. Много внимания будет уделено обеспечению совместимости уже выведенных на рынок популярных решений, которые используются тысячами компаний. Наконец, мы планируем развивать маркетинговые проекты, проводить мероприятия для партнеров и заказчиков, продвигать наши продукты и услуги. Всё это в целом будет способствовать укреплению позиций компаний и даст толчок развитию всего российского рынка высоких технологий».

Наталья Зенина, директор по работе с партнерами UserGate, отметила: «Мы объединяем усилия не только для того, чтобы укрепить свои рыночные позиции. Главная цель UserGate и «СКБ Контур» — предложить клиентам полноценное взаимодействие продуктов, которое позволит им сделать свой бизнес удобным, эффективным и безопасным».

Партнеры уже начали работу, нацеленную на интеграцию своих продуктов. Первым опытом сотрудничества стала разработка правил нормализации UserGate SIEM и системы расследования инцидентов внутренней информационной безопасности Staffcop Enterprise, которую развивает компания «Атом Безопасность», входящая в состав группы «СКБ Контур». Интеграция дает возможность обеспечить совместимость продуктов на базовом уровне.

Дмитрий Чеботарёв, менеджер по развитию SIEM UserGate, сказал: «Использование разрозненных систем безопасности затрудняет формирование целостной картины угроз у заказчика. DLP фиксирует факт утечки данных, но не всегда может определить причину угрозы и логику действий инсайдера в инфраструктуре компании. В свою очередь, SIEM агрегирует события из разных источников, позволяя установить причины и контекст инцидента. Совместное использование UserGate SIEM и Staffcop Enterprise позволит заказчикам аккумулировать данные об инцидентах и превратить их в готовые сценарии реагирования, значительно повысить эффективность контроля утечек информации, проводить их расследование и предотвращать потенциальные угрозы».

UserGate является российским разработчиком экосистемы ИБ-решений и микроэлектроники и обеспечивает информационную безопасность корпоративных сетей самого разного размера — от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций с распределенной инфраструктурой. Основным подходом UserGate является разработка собственных технологий, способных конкурировать с зарубежными аналогами. Все продукты создаются внутри компании с использованием эффективных инструментов и методик разработки. Компания проектирует и производит собственные микросхемы, что позволяет выпускать решения с высокой производительностью, надежностью и уровнем доверия. UserGate предоставляет своим клиентам системы защиты компьютерных сетей, центров обработки данных и другой инфраструктуры от всевозможных интернет-угроз, незаконного проникновения, таргетированных атак, нарушений корпоративных политик. Информационная безопасность от «Контура» представлена системой Staffcop и комплексом сервисов «Контур.Эгида». Staffcop — решение для расследования инцидентов внутренней информационной безопасности и мониторинга действий сотрудников. «Контур.Эгида» включает в себя сервисы 2FA, PAM, UEM, корпоративный VPN, а также услуги по аудиту ИБ и анализу защищенности компаний, формируя набор инструментов для защиты корпоративных данных.