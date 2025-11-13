CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Авито Работа»: спрос на сотрудников с навыками применения ИИ вырос почти в два раза

Эксперты «Авито Работы» изучили, как изменился спрос работодателей на сотрудников с навыками применения ИИ за январь-октябрь 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. В целом по России количество таких вакансий увеличилось почти в два раза (+89%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Аналитики «Авито Работы» выяснили, что за рассматриваемый период больше всего вырос спрос на специалистов с опытом применения ИИ на позициях оператора колл-центра (+128%), помощника руководителя (+95%), контент-менеджера (+91%).

Также заметно растет количество таких вакансий для менеджеров по продажам (+58%) и копирайтеров (+50%). ИИ помогает облегчить работу и автоматизировать некоторые процессы: быстрее выполнять рутинные задачи, анализировать данные, генерировать тексты и картинки и т.д. Таким образом, у сотрудников появляется больше времени на более сложные и стратегические задачи.

На первом месте по росту числа вакансий с требованием навыков применения ИИ — Тульская область: в январе-октябре 2025 г. количество таких позиций здесь выросло более чем в 2,5 раза (+152% год к году). На втором месте — Воронежская область (+145%), на третьем — Рязанская область (+140%).

av1.jpg

Регионы России по наибольшему увеличению количества вакансий, где требуются навыки применения ИИ январь–октябрь 2025

«Работодатели продолжают увеличивать фокус на специалистах с навыками применения ИИ. В это же время мы видим растущий интерес к таким вакансиям и со стороны соискателей. Так, в целом за январь-октябрь 2025 г. по России количество резюме с упоминанием применения ИИ выросло в 2,2 раза (+120%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это показывает, что ИИ воспринимается как инструмент усиления: умение работать с ним становится для соискателей заметным конкурентным преимуществом на рынке труда», — отметил Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

Со стороны соискателей заметнее всего вырос интерес к вакансиям с навыком применения ИИ на позиции видеомонтажера — почти в 3 раза (+173%). Также значительно выросло количество резюме операторов колл-центра (+169%) и помощников руководителя (+147%).

