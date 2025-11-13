CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Билайн», GlowByte и Data Sapience создадут альянс для ИИ-трансформации бизнеса и медицины

«Билайн Big Data & AI», команда, развивающая продукты на основе больших данных и искусственного интеллекта, GlowByte и Data Sapience заключили трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве для создания решений на базе искусственного интеллекта. Компании планируют объединить усилия для разработки ИИ-продуктов для цифровой трансформации бизнеса и медицины. В основе новых решений — платформа аналитики данных, машинного обучения Kolmogorov AI вендора Data Sapience и технологические компетенции «Билайна» по созданию передовых ИИ-моделей для патоморфологии и ИИ-агентов для медицины. Ожидается, что результатом работы нового альянса станут решения, способные повысить эффективность процессов в бизнесе и здравоохранении на национальном уровне.

В первом направлении компании планируют представить передовые ИИ-продукты для медицины. Среди ключевых решений — системы предиктивной аналитики и ранней диагностики заболеваний, интеллектуальные ассистенты для врачей, а также персонализированные сервисы для управления здоровьем пациентов. Для формирования единой цифровой среды будет протестирована возможность интеграции с государственными информационными системами — ЕГИСЗ, МЭЛ, ФРМП, а также с современным медицинским оборудованием. Запуск пилотных проектов планируется совместно с ведущими медицинскими учреждениями и научными центрами страны.

Во втором направлении партнеры объединят усилия для создания комплексного решения «ИИ‑трансформация под ключ». Предполагается, что оно позволит компаниям эффективно внедрять технологии искусственного интеллекта в ключевые бизнес‑процессы — от диагностики и стратегического планирования до разработки, развертывания и интеграции ИИ‑решений. Для достижения целей партнерства предусмотрено формирование кросс‑функциональных команд, внедрение единой системы KPI и развитие библиотеки успешных кейсов, которая станет основой для отраслевых решений.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна», сказал: «Наше сотрудничество с GlowByte и Data Sapience — это шаг к формированию новой индустрии прикладного искусственного интеллекта в России. Мы объединяем технологии и экспертизу, чтобы создавать решения, которые работают здесь и сейчас: от умных инструментов для врачей до платформ, меняющих подход к управлению бизнесом. Нам важно, чтобы ИИ был реальным технологическим активом для страны с пользой для её граждан».

Андрей Долгунин, член правления группы компаний «ГлоуБайт», отметил: «Мы живем в эпоху искусственного интеллекта. Решения на основе ИИ уже применяются во всех сферах и демонстрируют впечатляющие результаты. Компании GlowByte, «Билайн Big Data & AI» и Data Sapience объединяют экспертизу и технологии, чтобы сделать ИИ-агентов мощными инструментами и надежными помощниками для бизнеса, включая такие сложные области, как медицина и здравоохранение. Наше трехстороннее партнерство открывает широкие возможности для комплексной ИИ-трансформации бизнеса клиентов. GlowByte обеспечивает разработку и реализацию дорожных карт ИИ-инициатив, Data Sapience предоставляет технологическую платформу Kolmogorov AI — фабрику ИИ-агентов, а «Билайн Big Data & AI» предлагает инфраструктуру, экосистему и технологическую экспертизу для масштабирования решений. Такой союз не исключает реализацию отдельных ИИ-проектов, но становится мощным драйвером развития и цифрового прорыва в любой отрасли».

