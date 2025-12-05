Девелоперы обсудили тренды цифровизации отрасли в России на форуме ДОМ.РФ и Сколково

«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и Фонд «Сколково» выступили организаторами ежегодной отраслевой сессии, посвящённой цифровой трансформации в сфере девелопмента. Мероприятие собрало на одной площадке более сотни представителей ведущих российских застройщиков и технологических компаний для выработки практических решений по актуальным вызовам отрасли.

В первой части программы участники обсудили результаты нового исследования цифровой зрелости девелоперов, а также перспективы её повышения.

«Исследование призвано ответить на вопросы, какие барьеры и способы их преодоления сегодня есть у девелоперов на пути к цифровой трансформации. Каждый застройщик, участвующий в опросе, получает личную оценку уровня цифровизации и поэтапный план повышения своей технологичности. Мы запустили такую работу и в регионах, сегодня уже 4 субъекта участвуют в федеральном исследовании, ещё 36 планируют это сделать», − рассказал директор по цифровизации бизнеса «ДОМ.РФ Технологии» Денис Давыдов.

Вторая часть форума была сфокусирована на практических инструментах и кейсах. В её рамках состоялась демонстрация отраслевой платформы данных, которую разработала компания «ДОМ.РФ Технологии» при поддержке Минстроя России. Базовая версия платформы объединила ряд датасетов жилищной сферы, которые могут применяться для глубокой аналитики и решения задач бизнеса.

Кроме того, на мероприятии было презентовано решение DOM.IDP. Это созданная «ДОМ.РФ Технологии» платформа интеллектуальной обработки документов, которая помогает упорядочить работу с документацией и ускорить её.

Генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов представил стратегический прогноз, как технологии изменят строительный цикл в ближайшие 5 лет.

«В ближайшем будущем мы можем наблюдать широкое распространение автономных устройств в стройке, так называемую «автономную эру» строительства. Её основой станет развитие технологий информационного моделирования и «цифровых двойников» пространства, прогресс ИИ-решений и ИИ-инфраструктуры. Уже 42% девелоперов использует ТИМ в своих проектах, а ИИ в той или иной степени начали применять 36% представителей отрасли. Автономные устройства на основе этих систем начнут работать более стабильно, что повысит эффективность стройки и сделать отрасль более технологичной», − отметил спикер.

Форум завершился церемонией награждения партнёров «ДОМ.РФ Технологии» за успешную реализацию совместных проектов в сфере цифровой трансформации строительной отрасли. Серди награждаемых – Фонд «Сколково».

«Совместно с ДОМ.РФ мы уже несколько лет реализуем ряд инициатив. В первую очередь речь идёт о проекте Build Up — это уникальная отраслевая программа, где ДОМ.РФ является генеральным партнёром и фактическим организатором. Количество инициатив и рассматриваемых технологических проектов постоянно расширяется. Во-вторых — всероссийское исследование, которое уже нашло поддержку среди девелоперов — многие подтвердили готовность продолжать участие в его развитии. Отрасль все больше обращается к роботизации строительства. В этом направлении Сколково готов стать полигоном для разработки и тестирования различных технологий, в первую очередь строительных и эксплуатационных, связанных с объектами недвижимости», – рассказал директор по городским и строительным технологиям Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) Юрий Хаханов.