Договориться по графику отпусков проще всего с молодежью

С конфликтами в трудовых коллективах из-за графика отпусков: с ними сталкивался каждый третий. В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители сервиса по поиску работы SuperJob.

График отпусков относится к обязательным документам, и многие работодатели уже составили его на 2026 г. С конфликтами в коллективе во время согласования отпускных периодов сталкивается практически каждый третий работник: 28% разрешают их самостоятельно, а еще 3% требуется вмешательство руководства или кадровиков. 2 из 3 россиян удается договориться об очередности ухода в отпуск без споров с коллегами.

Женщины несколько чаще мужчин сообщают о возникающих конфликтах (34% против 27% соответственно).

Больше всего споров возникает в коллективах 35-45-летних (об этом рассказали 36% респондентов такого возраста). Наименее конфликтной оказалась молодежь до 35 лет.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 392

Время проведения: 24 ноября — 2 декабря 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.