CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Договориться по графику отпусков проще всего с молодежью

С конфликтами в трудовых коллективах из-за графика отпусков: с ними сталкивался каждый третий. В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители сервиса по поиску работы SuperJob.

График отпусков относится к обязательным документам, и многие работодатели уже составили его на 2026 г. С конфликтами в коллективе во время согласования отпускных периодов сталкивается практически каждый третий работник: 28% разрешают их самостоятельно, а еще 3% требуется вмешательство руководства или кадровиков. 2 из 3 россиян удается договориться об очередности ухода в отпуск без споров с коллегами.

Женщины несколько чаще мужчин сообщают о возникающих конфликтах (34% против 27% соответственно).

Больше всего споров возникает в коллективах 35-45-летних (об этом рассказали 36% респондентов такого возраста). Наименее конфликтной оказалась молодежь до 35 лет.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 392

Время проведения: 24 ноября — 2 декабря 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Топ-менеджерам микроэлектронной группы «Элемент» сократили премии втрое

Тимофей Абраменко, «Ростелеком»: Попытки автоматизировать хаос никогда не дают результата

ИТ-компания пошла войной на банк «Русский стандарт»: Требует отобрать домен третьего уровня, потому что он похож на ее бренд

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Программисты-близнецы, уже имеющие судимость за взлом Госдепа, уничтожили федеральные базы данных США в отместку за увольнение

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще