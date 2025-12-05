Креативный институт идей и новых профессий и «Галактика» создают Академию продаж

«Креативный институт идей и новых профессий» (КИИНП) и АО «Корпорация Галактика» объявляют о запуске Академии продаж программных продуктов «Галактики». Этот стратегический проект направлен на создание централизованной системы подготовки специалистов по продажам среди партнеров и сотрудников компании. Об этом CNews сообщили представители АО «Корпорация Галактика».

В рамках первого этапа проекта компании совместно разработают контент для комплексной системы обучения, которая будет сочетать онлайн-форматы и очные тренинги. Материалы Академии будут размещены на специально развернутой образовательной платформе.

В ходе совместной работы будут разработаны пять ключевых онлайн-курсов для базовой ступени обучения, которые станут основой для подготовки партнеров. Среди них: создание единого глоссария и понятийного аппарата для обеспечения согласованности коммуникации во всей экосистеме; описание функциональности программных продуктов «Галактики» для помощи партнерам в подборе оптимальных решений для клиентов; позиционирование и набор выгод для заказчиков от внедрения решений «Галактики»; подготовка партнеров к самостоятельному проведению демонстраций возможностей системы; описание регламентов и процессов взаимодействия для слаженной работы вендора и партнеров.

После прохождения обучения партнеры смогут получать полный и постоянный доступ ко всем материалам для повторения и закрепления знаний. Помимо этого, будет разработана четырехступенчатая структура портфеля курсов Академии — от обязательной онлайн-адаптации до очных программ роста продуктивности и лидерства.

«Запуск Академии продаж «Галактики» — это создание современной образовательной экосистемы. Мы видим огромный потенциал в развитии этого проекта в полноценный, самодостаточный учебный центр для наших партнеров. В перспективе Академия сможет масштабировать обучение экспертов по всей России и стать ключевым хабом знаний для партнерской сети, обеспечивая тысячам специалистов доступ к актуальным учебным материалам в любое время», — отметил Алексей Телков, генеральный директор АО «Корпорация Галактика».

«Мы благодарны «Галактике» за доверие и возможность участвовать в создании образовательной экосистемы. Использование гибридного формата и специальной платформы позволит не только систематизировать процессы обучения, но и заложить основу для долгосрочного роста и укрепления партнерской сети компании», — сказала Галина Каратаева, генеральный директор КИИНП.