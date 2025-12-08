Эрмитаж, «Интеррос» и «Т-Инвестиции» представляют второй выпуск ЦФА для поддержки музейного искусства

Государственный Эрмитаж, «Интеррос» и «Т-Инвестиции» представляют второй выпуск благотворительных цифровых финансовых активов (ЦФА) для поддержки музейного искусства в рамках проекта «Цифровое наследие вечных ценностей». Собранные средства будут направлены в реставрационный фонд Государственного Эрмитажа на восстановление шедевра Рембрандта — картины «Флора». Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Проект, впервые в России объединивший блокчейн-технологии и музейную реставрацию, позволяет привлечь инвестиции частных лиц для сохранения культурного наследия. Это новая модель поддержки искусства, в которой меценатство становится более прозрачным и технологичным.

Параметры выпуска: эмитентом выступает компания экосистемы «Интерроса» — «Цифровое наследие»; стоимость 1 ЦФА — 270 тыс. руб., выпуск нацелен на клиентов T-Private; сбор заявок: с 7 декабря 2025 г. по 7 февраля 2026 г.; выпуск пройдет на ЦФА-платформе «Т-Инвестиций» — «Атомайз»; доходность и возврат номинала не предусмотрены. При погашении инвестор получит 0,01 руб.

Проект «Цифровое наследие вечных ценностей» был запущен в 2023 г.: на платформе Атомайз были выпущены арт-токены на три фрески XVI века школы Рафаэля из коллекции Государственного Эрмитажа: «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис», «Венера, вынимающая занозу».

На средства, полученные от продажи арт-токенов, была отреставрирована картина Лукаса Кранаха-Старшего «Венера и Амур». В 2024 г. этот шедевр вернулся в залы Государственного Эрмитажа.

Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа: «Мы представляем следующий этап проекта по гуманизации новых технологий. Проект успешен со всех сторон — и с чисто искусствоведческой, и с законодательной, и с экономической. Отличный пример деликатных отношений музея и бизнеса, бенефициар которых — российская культура».

Алексей Илясов, генеральный директор «Атомайз»: «Цифровые активы позволяют привлекать к реставрационным проектам людей, которые хотят поучаствовать в сохранении культурного наследия страны. Обладатель ЦФА вносит персональный вклад в восстановление музейного искусства первой величины».

Внести средства в реставрационный фонд Эрмитажа можно через приложение «Т-Инвестиций»: для этого клиенту T-Private необходимо открыть смарт-счет, пополнить его и купить ЦФА на вкладке «Что купить» – «Будущие размещения» – «Другие размещения» – «Поддержка Эрмитажа».

Покупатели ЦФА также получат карту Попечителя Клуба Друзей Эрмитажа, которая дает целый ряд привилегий, включая право прохода в музей без очереди в сопровождении четырех гостей. Карта действует один год с момента признания выпуска ЦФА состоявшимся. При желании инвестора его имя может быть размещено на сайте Эрмитажа в разделе «Спонсоры и меценаты».