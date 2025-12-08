CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

ГК «Базис» объявила о покрытии книги заявок на IPO по верхней границе ценового диапазона

Публичное акционерное общество «Группа компаний «Базис», российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, сообщило о статусе предварительного сбора заявок инвесторов в рамках первичного публичного предложения обыкновенных акций.

На текущий момент общий спрос инвесторов на акции превысил объем IPO в размере 3 млрд руб. по верхней границе ценового диапазона – 109 руб. за акцию.

Предварительный сбор заявок будет окончен в 15:00 9 декабря 2025 г. по московскому времени. Заявки на приобретение акций можно подать через ведущих российских брокеров.

Цена IPO будет установлена по итогам окончания периода сбора заявок.

В рамках IPO будет предусмотрен механизм стабилизации размером около 10% размера предложения, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов акциями на Московской Бирже.

Ожидается, что торги акциями на Московской Бирже начнутся 10 декабря 2025 г. под тикером BAZA и ISIN RU000A10CTQ0. Акции включены в котировальный список Второго уровня Московской Биржи.

В случае завершения IPO «Базис» действующие акционеры, которым в совокупности принадлежит более 99% акций, и аффилированные с ними лица примут на себя установленные соглашениями с организаторами обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после окончания IPO.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Российский дизайн-центр оштрафовали на десятки миллионов за просрочку разработки «космического» процессора

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Массовое бегство талантов из Apple. Компанию мечтает покинуть главный разработчик процессоров для iPhone и MacBook

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Инженерное образование в России сдает позиции. Сначала специалистов плохо учат, а потом им мало платят

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще