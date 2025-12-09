AI-ассистент для разработчиков KodaCode закрыл первый раунд инвестиций на стадии pre-seed. Инвестором стал Виктор Тарнавский (Head of AI, Т-Банк)

Команда разработчиков, создавшая GigaCode, ушла из Сбера и создала собственное AI-решение для разработки. За несколько месяцев продукт показал уверенный рост количества пользователей и сообщества, плагин для VS Code установили более 5,5К пользователей, MAU достиг 3К.

Стартап привлек уже первого частного инвестора на этапе pre-seed, объявив о закрытии первого инвестиционного раунда. Ключевым итогом сделки стало вхождение в проект Виктора Тарнавского, руководителя направления AI в Т-Банке, в роли стратегического инвестора и советника. Его экспертиза в области внедрения промышленного AI в крупном бизнесе станет значимым активом для KodaCode на этапе активного роста и выхода на корпоративный сегмент.

Инвестиции являются признаком доверия рынка к видению команды KodaCode, которая создает «работающий из коробки» инструмент для разработчиков и компаний в условиях российских реалий.

Технологическое лидерство на локальном рынке

KodaCode — AI-ассистент для разработчиков, созданный в России. Работает «из коробки», без VPN, предоставляя доступ к современным языковым моделям для автодополнения, генерации и анализа кода. Продукт интегрируется в привычные среды разработки и имеет консольную утилиту CLI, которая позволяет запустить ИИ-агента в любом терминале. Поддерживает все популярные языки программирования. До определенного момента KodaCode была единственным российским решением с агентным режимом работы, и сейчас KodaCode по-прежнему остается единственным российским решением, в чьем арсенале есть инструмент для командной строки (CLI).

Решение KodaCode направлено как на рынок B2C, так и на B2B. Главный потенциал команда видит на рынке B2B. На этом рынке недоступны такие решения, как Cursor и Claude Code, а текущие доступные решения от других компаний часто отстают в функциональности. Главными преимуществами на рынке B2B команда называет адаптацию агентов с доступом к внутренним знаниям компании, возможность поставки с открытым исходным кодом и стоимость.

Экспертная команда с многолетним опытом в обучении AI-моделей

Сильной стороной проекта является команда — бывшие разработчики GigaCode, начавшие эксперименты с кодогенерацией еще в 2021 году. Их бэкграунд включает разработку и обучение языковых моделей, глубокую ML-экспертизу и создание масштабируемых продуктов. Это позволило KodaCode создать технологически сложный продукт, ориентированный на реальные инженерные процессы и потребности рынка.

Рост проекта подтверждается ключевыми метриками, которых удалось достичь всего за несколько месяцев:

>3000 активных пользователей в месяц.

>5000 установок плагина для VS Code.

Обработка ~1 млрд токенов в день.

Генерация 30-40 тысяч строк кода ежедневно через KodaCodeAgent.

Активное и вовлеченное сообщество: 300+ участников в чатах, десятки тысяч просмотров экспертного контента на YouTube и Habr.

Стратегические планы и видение

Привлеченные средства будут направлены на развитие новых функций, масштабирование инфраструктуры, выход на корпоративный сегмент и подготовку к следующим инвестиционным раундам.

Виктор Тарнавский, Head of AI в Т-Банке, частный инвестор: «Отличная ниша, в которой будут сильные локальные игроки. Команда с глубокой экспертизой в технологиях и опытом, что выгодно их отличает от типичной команды AI-стартапа. Продукт показывает отличный рост уже сейчас. Очень верю, рад поддержать ребят как инвестор и советник».

Дмитрий Змитрович, генеральный директор ООО «КОДА»: «Для нас этот раунд — не просто финансирование, а еще важное партнерство и подтверждение верности наших взглядов на развитие ИИ для разработки. Мы фокусируемся на том, чтобы сделать лучший AI-инструмент для разработчиков. Мы видим большой потенциал KodaCode. Инвестиции позволят ускорить развитие продукта и вывести его на новый уровень».