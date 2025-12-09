РОСА и Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова начнут совместную подготовку специалистов по отечественным ИТ-продуктам

Российский разработчик операционных систем и инфраструктурного ПО компания РОСА и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Политехнический колледж им. П.А. Овчинникова» подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее системное внедрение российских программных продуктов РОСА в образовательный процесс. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В рамках соглашения РОСА предоставит колледжу лицензии на свои программные продукты, включая операционную систему РОСА Хром, будет участвовать в проведении учебных занятий, создавать условия для прохождения студентами практики в компании. Колледж, в свою очередь, интегрирует продукты РОСА в учебный процесс, будет проводить специализированные занятия с использованием технологий компании, а также формировать совместные творческие и проектные группы со специалистами РОСА.

«Мы считаем крайне важным системно поддерживать подготовку молодых специалистов, которые смогут уверенно работать с отечественными технологиями и развивать цифровую независимость страны. Партнерство с колледжем имени Овчинникова позволит нам передать студентам реальные компетенции по использованию продуктов РОСА, а также усилит связи между образованием и индустрией», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по развитию НТЦ ИТ РОСА.

В колледже также отмечают, что данное соглашение расширяет возможности для обучения новым технологиям и построения профессиональных карьер.

«Для нашего колледжа это важный шаг, студенты получат доступ к современным российским ИТ-решениям, а преподаватели смогут формировать программы, основанные на практических задачах и опыте индустрии. Сотрудничество с РОСА позволит нам повысить качество подготовки специалистов и сделать обучение еще более актуальным», — отметила и.о. директора ГБПОУ ПК им. П.А. Овчинникова Ирина Кабанова.