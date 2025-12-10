CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес Кадры
|

Infosecurity представила новый российский сервис киберосведомлённости Qmulo

Компания Infosecurity (ГК Softline) объявила о запуске нового облачного сервиса Qmulo, предназначенного для формирования у сотрудников устойчивых навыков информационной безопасности. В рамках сервиса доступен формат подписки, оптимальный для решения задач малого бизнеса. Потратив всего один день на подключение, заказчик обеспечивает своим сотрудникам доступ к автоматизированной платформе и интерактивным материалам с ежемесячной актуализацией.

Проблема человеческого фактора остается ключевой для российского бизнеса. По данным российских исследований, в 68% утечек данных причиной становятся ошибки или действия сотрудников, а 48% компаний за последний год фиксировали инциденты, связанные с персоналом. Эти цифры подтверждают необходимость системного обучения сотрудников кибергигиене и безопасным действиям при работе с корпоративной информацией.

Qmulo решает эти задачи, предлагая практичный и доступный инструмент развития культуры безопасности даже самой небольшой компании. В рамках подписки доступно более двадцати навыков, ориентированных на реальные угрозы: фишинг, слабые пароли, работа с данными и доступами, использование устройств и облачных сервисов. Приобрести их помогают более тридцати электронных материалов – статьи, тесты, памятки и короткие электронные курсы длительностью 5–10 минут.

Платформа автоматически отслеживает прогресс, определяет навыки, требующие повторения, и напоминает сотрудникам о необходимости обновить знания. Управление Qmulo доступно HR-специалисту, руководителю или сотруднику ИТ – сервис не требует специальных компетенций. В интерфейсе доступна прозрачная картина уровня безопасности сотрудников, включая закрытые навыки и точки риска.

Компании могут загружать собственные материалы, формировать цели обучения и создавать новые ресурсы через встроенного ИИ-помощника. В подписку входит обучение до 100 сотрудников, регулярное обновление контента и единая панель отчётности.

«Несмотря на то, что бизнес давно понимает, как сильно безопасность зависит от корректности действий его сотрудников, в сегменте SMB просто нет достаточно ресурсов для поддержания необходимого уровня среди постоянно изменяющегося ландшафта угроз. Qmulo позволяет как эффективно накапливать экспертизу персонала в базовых сценариях, так и оперативно предупреждать о новых опасностях и вызовах», – отметил Николай Постнов, руководитель направления awareness Infosecurity (ГК Softline).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Фролов, Content AI: ИИ-ассистенты в работе с документами стали реальностью для юристов, инженеров и закупщиков

Москва создает программно-технический комплекс для автоматического оформления мигрантов

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Киберспецы рекомендуют избегать ИИ-браузеров: Это азы кибербезопасности

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

«Разворачивать и внедрять»: ИТ-директор «Технониколь» рассказал, как провести цифровизацию в компании с оборотом 256 миллиардов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще