CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

В Москве появился сервис для работодателей и специалистов ИТ-отрасли

В Москве разработали методологию оценки знаний и навыков специалистов, занятых в области информационных технологий (ИТ). С помощью нового столичного сервиса «Карьера в ИТ» на платформе i.moscow соискатели могут подтвердить свою квалификацию, а компании — проверить компетенции кандидатов на вакансии. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

«Оценка проводится в формате тестирования. По каждому направлению предусмотрено больше 100 вопросов, включающих теоретическую и практическую части. Сейчас программа охватывает 40 специальностей — от разработчиков мобильных приложений до дизайнеров цифровых продуктов. В дальнейшем список будет расширяться», — сказала Наталья Сергунина.

По итогам испытания пользователь получит подробную статистику с баллами, набранными по каждой компетенции, а также сертификат с указанием уровня квалификации. Срок действия документа — два года.

Эффективность методологии уже признало более 30 крупных отечественных компаний.

В 2026 г. функционал сервиса дополнят. Например, появятся задания по написанию компьютерного кода, а также кейсы на понимание отраслевых задач для бизнеса.

В среднем прохождение теста занимает около 120 минут. Попробовать свои силы может любой желающий.

По статистике сдачи в столице добровольного квалификационного экзамена цифровые профессии остаются в числе самых востребованных. На них приходится треть всех тестирований. Проект «Карьера в ИТ» создан для того, чтобы поддержать этот спрос и дать москвичам инструмент для эффективной оценки своего профессионального уровня.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Путин: Нельзя потерять молодых граждан, «которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку»

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»

Просят сразу у двух министров: Производители электроники требуют отменить технологический сбор

Николай Нашивочников, «Газинформсервис»: Без постоянной проверки не может быть уверенности в защите

ИИ-пузырь скоро лопнет из-за резкого снижения инвестиций автопроизводителей

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще