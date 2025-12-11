Совместный учебный курс «Базальт СПО» и Ideco: мост между образованием и ИТ-бизнесом

Компании «Базальт СПО» и Ideco представили вендорский курс по администрированию защищенной сети на базе операционных систем «Альт» и шлюза безопасности Ideco NGFW. Курс предназначен для обучения студентов высшего и среднего профессионального образования работе с российским ПО. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Как объединить изучение двух технологий в одном курсе, рассказали Татьяна Губина, руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО», и куратор по работе с учебными центрами Ideco Юлия Трушина в докладе «Синергия вендоров: как объединить технологии для подготовки востребованных ИТ-специалистов».

Курс построен на интеграции отечественной операционной системы «Альт» и шлюза безопасности Ideco NGFW. Он дает студентам не только теоретические знания, но и целостный навык построения и администрирования защищенной ИТ-инфраструктуры. По окончании обучения выдается сертификат вендора, подтверждающий квалификацию. Это готовое решение для образовательных организаций — вузов, колледжей, техникумов, которое легко интегрируется в учебный процесс.

Курс начинается с освоения операционной системы семейства «Альт». Студенты отрабатывают практические навыки: установку и настройку ОС, управление пакетами, пользователями и правами, настройку сетевых интерфейсов и основ безопасности. За основу взят авторизованный учебный курс «Администрирование ОС "Альт"», который включает 20 лабораторных работ, охватывающих широкий спектр задач по настройке корпоративной ИТ-инфраструктуры — от базовых сетевых параметров до полноценной конфигурации доменной среды. Познакомиться с программой курса можно на сайте.

На созданном фундаменте ОС «Альт» студенты развертывают и настраивают Ideco NGFW. Это позволяет им перейти от администрирования одного сервера к управлению целой сетью. На практике они решают кейсы по настройке межсетевого экрана (Firewall), организации VPN-доступа, фильтрации контента и работе с сетевыми сервисами (DNS, DHCP).

«По итогам экспертного диалога "Цифровое развитие: партнерство СПО и работодателей" мы получили позитивную обратную связь. Участники отметили практическую пользу мероприятия. Вендоры активно включились в работу ФУМО по УГСН, считаем это залогом успешной реализации дальнейших инициатив в области ИТ-образования», – отметила руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО» Татьяна Губина.

Курс предоставляется образовательным организациям на безвозмездной основе. Для его получения нужно стать партнером Ideco. Оставить заявку можно на сайте компании.