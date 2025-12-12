«Золотое Яблоко» и «ЮMoney» выяснили, что российские компании хотят дарить своим сотрудникам

Бьюти-ретейлер «Золотое Яблоко» и финтех-компания «ЮMoney» провели совместное исследование о корпоративных подарках на Новый год и гендерные праздники, сравнив ожидания сотрудников с планами работодателей. Подарочные карты и сертификаты постепенно вытесняют классические сувениры из корпоративных наборов, а каждая пятая компания готова потратить от пяти до 10 тыс. руб. на человека. В онлайн-опросе приняли участие сотрудники компаний и руководители/предприниматели из сферы услуг, общепита, бьюти-индустрии, ИT, образования, промышленности и других отраслей. Об этом CNews сообщили представители «Золотого Яблока».

Что дарят и что ждут

Корзина корпоративных подарков для сотрудников сегодня выглядит разнообразно. Руководители чаще всего называют подарочные карты и сертификаты (59%), одежду и аксессуары (34%), продукты и деликатесы (32%), сувениры (28%), товары для дома — посуду, пледы и текстиль (27%), электронику (25%), а также предметы для спорта и хобби (24%).

С точки зрения сотрудников приоритеты расставлены несколько иначе. На Новый год они в первую очередь хотели бы получать подарочные карты и сертификаты (54%). Далее следуют электроника (32%), продукты и сладости (24%), вещи для дома (23%), одежда и аксессуары (24%).

Для других праздников структура ожиданий почти не меняется: снова лидируют сертификаты (54%), электроника (31%), товары для дома (27%), продукты (24%) и одежда (22%). В целом компании уже учитывают запрос на сертификаты, однако спрос на электронику и полезные вещи для дома со стороны сотрудников пока закрыт не полностью.

Сертификаты вместо сувениров

Один из заметных трендов — постепенный уход от сувенирной продукции компаний. Только 17% сотрудников называют сувениры желанным новогодним подарком, при этом 15% отмечают, что в реальности чаще всего получают именно сувенирную продукцию. Еще 17% подчеркивают, что предпочитают лично полезные вещи, а не сувениры.

Со стороны компаний сувениры пока остаются важной частью корпоративных наборов: 28% работодателей дарят сувенирную продукцию сотрудникам и 24% — партнерам. Еще 34% компаний дарят сотрудникам брендированный мерч в формате одежды (худи, футболки, жилеты и т.п.), 19% выбирают одежду с логотипом для партнеров. Другие брендированные вещи — канцелярия, аксессуары и прочее — используют 25% компаний в подарках для сотрудников и 27% — в подарках для партнеров.

При этом только 20% руководителей считают, что корпоративные подарки обязательно должны быть брендированными. Большинство (69%) уверены, что логотип уместен не всегда и его наличие зависит от конкретного подарка, а 11% высказались против брендирования принципиально.

Как сотрудники воспринимают подарки

Отношение к корпоративным презентам в целом остается позитивным, но без завышенных ожиданий. 40% сотрудников считают, что компания не обязана ничего дарить, поэтому готовы порадоваться любому подарку. Почти каждый четвертый респондент (23%) прямо говорит, что предпочел бы деньги или подарочные карты вместо традиционного набора.

Для 17% опрошенных ключевым критерием становится практическая польза: они ценят подарки, которыми можно пользоваться в быту и для себя, а не сувенирную продукцию. 10% сотрудников признаются, что относятся к корпоративным подаркам скорее равнодушно.

Поводы для подарков

По словам сотрудников, чаще всего подарки они получают по случаю крупных календарных праздников — Нового года, 8 Марта и 23 Февраля. Так ответили 37% опрошенных. Личные поводы — дни рождения, свадьбы, рождение детей — отметили 30%. Еще 16% получают подарки ко дню рождения компании, 9% — к юбилею работы, 6% — по итогам завершения крупного проекта.

Работодатели в этом вопросе настроены еще активнее. 90% руководителей считают, что подарки сотрудникам на крупные праздники дарить нужно, 80% придерживаются той же позиции в отношении важных личных событий. День рождения компании отмечают подарками 43% компаний, служебные юбилеи — 39%, завершение крупных проектов — 34%.

Сколько готовы тратить на сотрудников и партнеров

Большинство компаний закладывают на корпоративные подарки ощутимый, но контролируемый бюджет. На новогодний подарок одному сотруднику 23% работодателей планируют потратить до одной тыс. руб., еще 35% выбирают диапазон одна–три тыс. руб.

Еще 18% компаний готовы потратить на подарок сотруднику три-пять тыс. руб. и почти столько же (20%) — от пяти до 10 тыс. руб.. В премиальном сегменте 4% руководителей закладывают на новогодний подарок 10–20 тыс. руб., еще 4% — более 20 тыс. руб., лишь единицы планируют потратить около 30 тыс. руб. на человека.

Бюджет на подарки партнерам распределяется схожим образом. 30% компаний планируют тратить до одной тыс. руб. на один партнерский подарок, 22% — одну-три тыс. руб.й, 17% — три-пять тыс. руб., 13% — 5–10 тыс. руб.. В более высоких денежных диапазонах 7% компаний готовы выделить на подарок партнеру 10–20 тыс. руб. и еще 7% — свыше 20 тыс. руб.

На гендерные праздники — 23 Февраля и 8 Марта — бюджеты заметно сдержаннее новогодних. 31% работодателей планируют уложиться в сумму до одной тыс. руб. за подарок, еще 31% выбирают диапазон одна-три тыс. руб.. То есть 62% компаний остаются в пределах три тыс. руб.. 17% готовы потратить три-пять тыс. руб., 8% — 5–10 тыс. руб. на подарок одному сотруднику.

Подарки внутри команды

Для многих сотрудников корпоративные подарки не ограничиваются инициативами работодателя. 69% респондентов участвуют в коллективных подарках коллегам — скидываются на презенты на дни рождения, участвуют в «Тайном Санте» и других форматах внутри команды. Комфортный личный взнос на подарок коллеге у большинства укладывается в сумму до одной тыс. руб.. 30% опрошенных готовы потратить до 500 руб., 42% — 500 руб.–1 тыс. руб., 25% — одна-три тыс. руб.

Что дарят партнерам

Подарки партнерам по бизнесу остаются отдельной частью корпоративной культуры. Чаще всего компании дарят партнерам образцы своей продукции — об этом сообщили 32% руководителей. На втором месте — подарочные карты и сертификаты (29%), на третьем — другие брендированные вещи (27%).

Продукты и деликатесы как универсальный вариант для партнеров выбирают 25% компаний. Сувениры используют 24% опрошенных, одежду — 19%, товары для дома — 15%, электронику — 10%, предметы для спорта и хобби — 9%. Еще 2% руководителей отметили благотворительные подарки в пользу фондов и социальных проектов. Часть компаний вместо материальных презентов ограничивается поздравлениями, в том числе в цифровых каналах.

Об исследовании

Исследование о корпоративных подарках проведено бьюти-ретейлером «Золотое Яблоко» и финтех компанией «ЮMoney» в ноябре-декабре 2025 г. методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1,4 тыс. респондентов по всей России: 1,1 тыс. сотрудников (76%) и 297 руководителей/предпринимателей (24%). В выборке представлены компании из различных отраслей, включая спорт и фитнес, общепит, бьюти-сферу, ИT, промышленность, образование, сферу услуг и event-индустрию. Часть вопросов допускала несколько вариантов ответа, поэтому сумма процентов по отдельным показателям может превышать 100%.