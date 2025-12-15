CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Альфа-Капитал» получил премию «Время инноваций»

УК «Альфа-Капитал» стала лауреатом премии «Время инноваций», получив награду в номинации «Инновационно-активная компания года» в категории «Финансы и консалтинг». Жюри отметило проект «Финансовый автопилот: трансформация мобильного приложения "Альфа-Капитал" в интеллектуальную экосистему управления благосостоянием».

Развитие цифровых сервисов — важная часть стратегии «Альфа-Капитал». Компания последовательно внедряет инструменты на базе искусственного интеллекта, которые улучшают качество обслуживания и позволяют глубже понимать потребности клиентов. В рамках проекта запущены AI-инструменты для регулярного анализа обращений клиентов, оперативные подсказки сотрудникам в текстовых каналах, подготовки ответов на обращения через чат-бот и многое другое. Такой комплексный подход помогает выявлять типовые вопросы и проблемные точки клиентов, превентивно реагировать на них и поддерживать высокий уровень сервиса.

«Для нас эта награда — важная оценка той работы, которую мы ведем в области технологий, и подтверждение правильности выбранного пути. Инновации — это не отдельный проект, а непрерывный процесс, который внедряется в сервисы, чтобы улучшить уровень удовлетворенности клиентов. Мы будем и дальше усиливать роль технологий в управлении благосостоянием клиентов и создавать решения, которые делают финансовые сервисы простыми, понятными и по-настоящему полезными», — отметила Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал».

Технологические инициативы «Альфа-Капитал» неоднократно получали профессиональное признание. В этом году компания стала лауреатом CX World Awards за применение роботизации в клиентском опыте, получила награду FINNEXT «За эффективную реализацию дерзких идей — инновация года в УК» и была отмечена премией Customer Force Award 2025 в категории «Лучшее использование ИИ в клиентском опыте и клиентском сервисе».

Премия «Время инноваций» вручается с 2011 года и выделяет проекты, которые демонстрируют практическое применение инноваций и формируют новые подходы в работе с клиентами, сервисами и технологиями. Лауреаты премии — компании — флагманы российской экономики, для которых инновации являются частью долгосрочной стратегии развития.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Полицейские в Китае получили ИИ-очки для проверки автомобилей за две секунды

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»

«Роснано» требует миллиарды с бывшего руководства за провал производства в России оперативной памяти нового поколения

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще