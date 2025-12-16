«АльфаСтрахование» и «Аэронекст» договорились о сотрудничестве в сфере страхования беспилотников

Компания «АльфаСтрахование» подписала соглашение о сотрудничестве с ассоциацией «Аэронекст», объединяющей работодателей и предприятия индустрии беспилотных авиационных систем. Стороны будут совместно развивать страховые решения для рынка БАС – как обязательные, так и добровольные, – с учетом реальных условий и рисков эксплуатации беспилотников.

В рамках сотрудничества «АльфаСтрахование» и «Аэронекст» сосредоточатся на повышении безопасности эксплуатации БАС: разработке критериев надежности, анализе страховых событий и обмене экспертизой, а также подготовке предложений по развитию страховых правил и регулирования.

Отдельное внимание стороны уделят технологиям и подготовке специалистов. Ассоциация «Аэронекст» будет развивать систему оценки технических решений и стандартов обучения операторов БАС, а «АльфаСтрахование» – учитывать результаты такой оценки при разработке и актуализации страховых продуктов, условий и тарифов. Это позволит более точно учитывать реальные риски эксплуатации беспилотников и повышать доступность страховой защиты для участников рынка.

«Развитие рынка беспилотных авиационных систем требует выстроенных и понятных подходов к управлению рисками. Для страхования принципиально важны единые критерии надежности, сопоставимая статистика и прозрачная экспертиза. Мы рассчитываем, что сотрудничество с «Аэронекст» позволит выстраивать такие основы и адаптировать страховые решения к реальной практике эксплуатации БАС», – сказал Илья Кабачник, заместитель генерального директора по авиационному и космическому страхованию «АльфаСтрахование».

«Международный опыт показывает, что страховые инструменты являются одним из ключевых элементов эффективной системы управления отраслью. Взаимодействие с ведущими страховыми компаниями позволяет выстраивать устойчивые механизмы управления рисками и создавать условия для безопасного и технологически сбалансированного развития. В рамках диалога с «АльфаСтрахование» нам удалось нащупать конфигурацию такой системы, адаптированной к российским реалиям. Подписанное соглашение фиксирует нашу общую договоренность не просто о сотрудничестве, а о совместном создании и дальнейшем развитии комплексной страховой модели», – отметил Глеб Бабинцев, генеральный директор ассоциации «Аэронекст».