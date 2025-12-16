«Сапран» и «СкадаСистемы» стали партнерами

Компания «Сапран», системный интегратор и эксперт в области промышленной автоматизации, объявила о стратегическом партнерстве с дистрибьютором программного обеспечения для АСУТП — компанией «СкадаСистемы». Соглашение нацелено на консолидацию компетенций и усиление экспертизы по внедрению для предприятий промышленного сектора.

По условиям соглашения «Сапран» интегрируется в экспертно-аналитическую экосистему «СкадаСистемы». Партнерство обеспечит «Сапран» централизованный доступ к актуальным обновлениям и комплексной поддержке по широкому пулу систем от российских вендоров, что критически важно для гарантии высокого качества и скорости реализации проектов.

Особое значение в соглашении уделяется развитию экспертного капитала: обучение и методическая поддержка команды «Сапран» будут осуществляться через собственный центр компетенций «СкадаСистемы». Это делает «Сапран» комплексным интегратором по реализации сложных проектов автоматизации в области АСУТП. В результате альянса интегратор расширяет свое портфолио специализированных предложений для заказчиков и готов предлагать им наиболее современные и соответствующие бизнес-требованиям технологические решения.

В свою очередь, дистрибьютор получает партнера по реализации проектов внедрения АСУТП. Партнерство позволяет укрепить рыночные позиции и расширить охват, предлагая заказчикам комплексный сервис от поставки решений до их промышленной эксплуатации.

Стратегическое партнерство компаний нацелено на сегмент промышленных предприятий, перед которыми остро стоят вопросы разрозненности данных, наличия устаревших систем, рисков аварий и простоев, дефицита внутренней экспертизы и сложности интеграции оборудования, а также высоких операционных затрат и несоответствия нормативам регуляторов.