ВТБ, Финансовый университет и ИТ-холдинг Т1 подвели итоги «Академии Финтеха»

В Москве состоялся финал всероссийского соревнования студенческих проектов в области финансовых технологий «Академия Финтеха». В 2025 году конкурс объединил более 700 участников из разных регионов России. Призовой фонд соревнования составил 1,2 млн рублей.

В этом году участники представляли свои идеи и прототипы в двух треках: 134 команды в треке «Идея» и 63 команды — MVP (минимально жизнеспособный продукт, первый рабочий прототип). Средний возраст участников — 20 лет.

«"Академия Финтеха" — новый для банка формат взаимодействия с молодыми технологическими талантами, который помогает находить перспективные решения для отрасли и открывает студентам путь в реальную разработку. Для команд это возможность опробовать свои идеи и проверить их актуальность для крупных технологических игроков, а для участников рынка — первыми видеть потенциально прорывные идеи», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя Технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

В треке MVP из 64 команд в полуфинал прошли 12, а в финал были отобраны три команды. Лучшей стала команда студентов из МГИМО и ГУУ «Бит за Бид», которая получит 700 тыс. рублей из призового фонда. Победители представили финтех-инструмент для приема платежей в заведениях индустрии гостеприимства. Команда разработала полностью готовый продукт с подтвержденной бизнес-моделью. Выигрыш позволит поддержать операционную деятельность проекта.

«Финал конкурса стал наглядной демонстрацией того, что студенческие инициативы могут превращаться в зрелые проекты. Мы создаем экосистему, которая помогает талантам расти, видеть запросы рынка и развивать свои компетенции», — подчеркнул Юрий Поляков, проректор по инновациям Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

В треке «Идея» в полуфинал прошла 31 команда, а в рамках демо-дня за звание лучших боролись 12 команд. Победителями стали команды Startoken, G.O.A.T и «Дихотомия», которые разделили 500 тыс. рублей.

Занявшая первое место Startoken (из филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде, НИУ ВШЭ и РГСУ) представила проработанную идею создания платформы для объединения стартапов, инвесторов и разработчиков в одну прозрачную экосистему.

G.O.A.T из ИТМО заняла второе место и презентовала идею создания системы активной поведенческой биометрии. Команда планирует анализировать поведение человека в реальном времени, чтобы распознать момент манипуляции и заблаговременно остановить мошенническую операцию.

Команда «Дихотомия» из Финансового университета, занявшая третье место, представила проект автоматического сканера инвестиционных инструментов.

«Для нас важно поддерживать будущих ИТ-специалистов и делиться с ними экспертизой, накопленной в работе с крупнейшими финансовыми организациями. Участники “Академии Финтеха” смогли применить свои знания на практике, в том числе используя нашу платформу разработки “Сфера”», — отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Соревнование включало образовательную программу: интенсив IDEA CAMP для трека «Идея», воркшопы для команд MVP, а также открытый лекторий от экспертов ВТБ, преподавателей Финансового университета и специалистов Т1. Финальным этапом стал демодень, на котором команды представили свои прототипы и концепции экспертному жюри.