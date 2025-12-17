CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Globus IT и KozhinDev подписали соглашение о партнерстве в сфере ИИ

Российский интегратор Globus IT и ИТ-компания KozhinDev заключили соглашение о партнерстве для развития совместных инициатив в области искусственного интеллекта, анализа данных и современных цифровых технологий.

В рамках партнерства компании планируют создать специализированный юнит, ориентированный на решения в области ИИ, нейросетей, Big Data, машинного и глубокого обучения (ML/DL), больших языковых моделей (LLM) и смежных технологических направлений. Также стороны договорились координировать усилия по продвижению совместных инициатив и обмену экспертизой на ранних этапах работы с проектами.

«Мы рассматриваем это партнерство как практичный шаг к развитию ИИ-направления. Наша цель – не абстрактные эксперименты, а создание прикладных решений, которые можно внедрять в бизнес-процессы клиентов и масштабировать», – отметил исполнительный директор Globus IT Константин Андреев.

«Для нас важно выстроить формат сотрудничества, в котором команды могут быстро проверять гипотезы, обмениваться экспертизой и запускать пилотные проекты. Партнерство с Globus IT дает такую возможность и позволяет сосредоточиться на содержательной работе», – сказал CEO KozhinDev Владимир Кожин.

Партнерство Globus IT и KozhinDev направлено на поиск эффективных форм сотрудничества и развитие прикладных ИИ-решений, ориентированных на реальные задачи бизнеса.

