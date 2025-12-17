Новогодние корпоративные мероприятия пройдут в 6 из 10 компаний

SuperJob выяснил, что новогодних вечеринок в ресторанах в 2025 г. будет больше, чем в 2024 г. В опросе приняли участие представители тысяча компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В 2025 г. проводить новогодний корпоратив планируют шесть из 10 компаний. Наиболее популярным форматом остается праздник в ресторане, его организуют 38% работодателей, что на шесть процентных пунктов больше, чем в 2024 г., и это самый высокий показатель за последние пять лет. Корпоративы в офисе планируют 18% компаний. Поездки за город ожидаются лишь у 3% организаций, а дистанционный формат окончательно ушел с повестки.

И по мнению работодателей, и по мнению профессиональных event-менеджеров, для организации качественного корпоративного мероприятия денег требуется все больше. Среди HR-специалистов доля считающих, что нужно от пяти до 10 тыс. руб. на человека, резко выросла за год (с 27 до 46%). Event-менеджеры изначально оценивают необходимые затраты существенно выше. В 2025 г. 43% из них считают, что хороший корпоратив требует бюджета более 10 тыс. руб. на человека.

Таким образом, компании чаще делают выбор в пользу праздника, и в первую очередь, в формате ресторанной вечеринки, а представления о необходимом для этого бюджете существенно выросли, что связано не только с ростом цен, но и с повышением запросов к качеству мероприятий как со стороны работодателей, так и сотрудников.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 203. Время проведения: 17 ноября — 10 декабря 2025 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: одна тыс. респондентов