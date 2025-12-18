CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Исследование АФТ: более 55% компаний финрынка используют неформальные каналы при работе GR-инициативами

Ассоциация «ФинТех» (АФТ) представила новое исследование, в котором анализирует структуру взаимодействия с государственными инициативами, сложности при их реализации и действенные каналы коммуникации. Более 20 финансовых и технологических компаний приняли участие в исследовании, среди них ведущие банки, ИТ- и инфраструктурные организации.

«При реализации GR-инициатив важно комбинировать как формальные каналы взаимодействия (ассоциации, рабочие группы), так и неформальные (мессенджеры, звонки) для их эффективной реализации. 55% российских компаний уже используют неформальные каналы взаимодействия как ключевые в GR-процессе. 80% участников рынка считают основным источником информации о готовящихся и текущих государственных инициативах ассоциации и отраслевые объединения, 51% — прямое взаимодействие с госорганами и 17% — публичные мероприятия», — сказала руководитель управления стратегии, исследований и аналитики ассоциации «ФинТех» Марианна Данилина.

Более 60% опрошенных компаний сталкиваются с такими барьерами при реализации государственных инициатив, как нереалистичные сроки со стороны регуляторов и конфликт интересов участников рынка, 40% среди барьеров указывают отсутствие единого подхода к финансированию, 38% — трудности с оценкой окупаемости.

Если говорить о подходе к принятию решений, государственные инициативы следует разделять на обязательные (например, инициированные Банком России, Минцифры), необязательные и имиджевые. В первом случае решение об участии принимается автоматически, по необязательным инициативам — на основе анализа экономической целесообразности, долгосрочной выгоды и влияния на рыночное положение. Имиджевые инициативы — отдельная категория, они могут быть как обязательными, так и необязательными. Компании включаются в реализацию таких инициатив для повышения уровня их репутации как инновационного или социально ответственного игрока. В структуре портфеля GR-инициатив опрошенных компаний 39% занимают имиджевые инициативы, 36% — обязательные, 25% — необязательные.

При том что большинство государственных инициатив не окупаются напрямую и рассматриваются компаниями как обязательные затраты для выполнения требований регуляторов, Некоторые инициативы могут приносить экономический эффект, если они помогают оптимизировать процессы или снизить издержки. В качестве примера успешной инициативы можно привести Систему быстрых платежей (СБП), внедрение которой обеспечило рост клиентской базы и увеличение транзакционной активности, что привело к косвенной финансовой отдаче.

«Для успеха в государственных цифровых проектах важна не только их техническая реализация, но и комплексный подход к коммуникациям и финансированию. Ключевые GR-эксперты рекомендуют сосредоточиться на трёх ключевых направлениях: инвестировать в построение долгосрочных неформальных сетей, активно использовать площадки ассоциаций для повышения информированности и проактивного влияния на ход внедрения инициатив, а также использовать внутренние механизмы гибкого финансирования и управления проектами», — отметила Марианна Данилина.

