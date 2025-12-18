Российская платформа Wellsoft Elements расширяет присутствие в странах СНГ

Российский разработчик ИT-решений для девелоперов и управляющих компаний Wellsoft расширяет географию присутствия своей облачной платформы Wellsoft Elements. После запуска в Казахстане компания начинает работу на рынках Узбекистана и Кыргызстана, где видит потенциал роста в сегменте автоматизации жилой недвижимости. Об этом CNews сообщили представители Wellsoft.

«Мы наблюдаем динамичный рост рынка жилья в странах СНГ. Строятся новые ЖК — от комфорт- до элит-класса, — и они требуют современной, качественной автоматизации. На сегодняшний день на рынках Узбекистана или Кыргызстана просто нет аналогов тому комплексному решению, которое мы предлагаем», — сказал генеральный директор Wellsoft Даниил Байгозин. По его словам, девелопер, внедряющий платформу, получает конкурентное преимущество, предлагая жителям более высокий уровень сервиса.

Для адаптации продукта под новые рынки Wellsoft провела комплекс работ: локализация интерфейсов – веб- и мобильный интерфейсы платформы переведены на английский, казахский, киргизский и узбекский языки; интеграция с местными сервисами – ведутся работы по подключению к национальным платежным системам и учетным платформам, что обеспечит бесперебойные расчеты и соответствие местным требованиям; пилотные проекты с застройщиками – компания уже работает над первыми внедрениями с ведущими девелоперами Ташкента и Бишкека.

Платформа Wellsoft Elements эволюционировала от системы для управления ЖКХ до интеграционного продукта, который объединяет все этапы: от покупки квартиры до комфортного проживания. Реализация проектов с крупными российскими девелоперами позволила компании накопить опыт для выхода на международный уровень.

В перспективе Wellsoft планирует выход на рынки других стран региона, включая Армению и Азербайджан.