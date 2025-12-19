Безответственный интеллект

Чтобы широко применять ИИ в электроэнергетике, нужно нормативно определить, за что отвечают технологии, а за что – человек.

Эту тему обсудили в Госдуме на заседании экспертного совета при Комитете по энергетике, в котором приняли участие представители законодательной власти, регулятора, крупных компаний и отраслевых ассоциаций.

По словам заместителя министра энергетики Эдуарда Шереметцева, из 19 отраслей российской экономики топливно-энергетический комплекс (ТЭК) занял 3 место в рейтинге использования и развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). По итогам прошлого года 58% компаний ТЭК используют технологии ИИ. К 2027 году, по прогнозам Минэнерго, эта цифра может превысить 70%.

Только среди энергетических компаний с госучастием в развитие технологий ИИ в 2024 году было инвестировано порядка 2 млрд руб. Было бы и больше, по словам Э. Шереметцева, но бизнес инвестирует в эту область рационально, в первую очередь в те процессы, где будет самый максимальный экономический эффект. Это, как правило, замещение иностранных решений и обеспечение безопасности и надежности. Кроме того, на сегодняшний день можно говорить об эффективности использования технологий ИИ в областях прогнозирования энергопотребления и производительности энергосистем.

«Среди направлений практического применения ИИ в РусГидро – обработка данных с беспилотных летательных аппаратов, осуществляющих мониторинг состояния гидротехнических и сетевых объектов, предиктивная диагностика оборудования для прогнозирования развития дефектов, а также создание цифровых моделей для оптимизации графиков ремонта, оценки рисков и своевременного предупреждения возможных сбоев, - рассказал заместитель генерального директора Группы РусГидро Александр Чариков. – Например, обработка данных фото- и видеофиксации с беспилотных летательных аппаратов, которые облетают наши линии электропередачи, рутинная работа, занимала раньше от 3 месяцев, сейчас время сократилось на 30%. Сейчас, благодаря ИИ, это более быстрый процесс».

Если же говорить о применении технологий ИИ для управления критической электросетевой инфраструктурой, в России это пока единичные примеры. Много времени уходит на подтверждение надежности и безопасности новых решений. Самые успешные решения планируется тиражировать при поддержке Министерства энергетики.

«Да, у наших специалистов много вопросов к ИИ по теме достоверности того, что нам предоставляют данные технологии, - подтверждает Александр Чариков. – Пока ИИ – это только подсказка. Использование ИИ в производственной деятельности ограничено, ИИ может, и будет ошибаться, при этом ответственность за безопасность энергообъектов остается на человеке».

Все участники экспертного совета согласились с тем, что есть серьезный барьер для широкого использования искусственного интеллекта. Это нормативная база, определение ответственности в случае аварий и сбоев. Нормативно не прописаны и показания тех же самых роботов, оснащенных датчиками и сенсорами, которые, в частности, используют для выявления дефектов на объектах энергетики. Показания, собранные этими роботами, для того же Ростехнадзора – не аргумент, те или иные решения выносятся исходя из написанных когда-то нормативов.

Поэтому дальнейшее развитие ИИ-технологий в энергетике требует комплексного подхода, который должен включать в себя государственную поддержку в части создания благоприятных регуляторных условий, развитие нормативной базы.