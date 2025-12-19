CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

HRlink усиливает направление разработки новых продуктов

Команда HRlink, участника российского рынка кадрового ЭДО, продолжает расти. На должность директора по развитию новых продуктов назначена Елизавета Шмырева. Она займется расширением продуктового портфеля HRlink в сфере комплексной HR-автоматизации. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Елизавета более 10 лет занималась развитием коммерческого направления в российских и международных компаниях. В частности, руководила направлением по работе с ключевыми Enterprise клиентами «Яндекса», а также отвечала за развитие сервиса «Яндекса» «Едадил». Под руководством Елизаветы были запущены команды прямых продаж и аккаунтинга, выстроен системный маркетинг и работа с ключевыми клиентами. Кроме того, было запущено e-commerce направление, которое доказало свою востребованность на рынке и к 2023 г. обеспечивало около 50% от общей выручки «Едадил».

elizaveta_shmyreva.jpg

HRlink
Елизавета Шмырева

В команде HRlink Елизавета займется запуском новых решений в сфере HR-автоматизации. Это часть глобальной стратегии HRlink по развитию флагманского продукта в экосистемном направлении. Под руководством Елизаветы клиенты получат новые инструменты для автоматизации HR-процессов. В планах компании на следующий год релизы кадрового электронного архива, расширение функционала HRlink Pro (тикет-система, расширенные возможности раздела «Новости», мессенджер, календарь), а также развитие партнерского функционала командировок.

«За годы работы я сталкивалась с множеством интересных вызовов. Например, нужно было фактически с нуля выстраивать систему взаимодействия с ключевыми клиентами и партнерами, включая разработку процессов и формирование профильных команд, адаптацию продуктов под потребности заказчиков. Этот опыт поможет улучшать функциональность HRlink, охватывая сервисами все больше задач, которые ежедневно выполняют HR и кадровые специалисты», — сказала Елизавета Шмырева.

«Мы хотим давать клиентам больше ценности — предоставить максимально комплексный сервис высокого уровня. Поэтому автоматизируем в рамках HRlink как можно больше процессов, которые охватывают разные этапы жизненного цикла сотрудника, а также настраиваем интеграции с другими инструментами HR-автоматизации. Благодаря этому нашу платформу можно использовать как единую точку входа для решения большинства задач в сфере HR. Мы рассчитываем, что Елизавета как директор по развитию новых продуктов усилит это направление, и HRlink будет еще больше интегрирован в повседневную рутину наших клиентов», — сказал Данила Морогин, генеральный директор HRlink.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Власти ищут способы протянуть интернет в домохозяйства в деревнях и поселках

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей

Что должен уметь современный антивирус для бизнеса: взгляд «Лаборатории Касперского»

ИИ больше не нужен. Российским работодателям срочно понадобились живые разработчики на SQL и Python – платят больше 600 тысяч рублей

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще