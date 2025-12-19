CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Контур» представил «Бюро» — модель управления персоналом по запросу

В «Контуре создано» «Бюро», это специальное подразделение, которое закрывает потребности внутренних команд для быстрого и качественного решения бизнес-задач. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Такая модель управления персоналом позволит ИT-компаниям повысить производительность труда и сэкономить на аутсорсинге. «Бюро» объединяет альтернативные форматы помощи: от усиления команды конкретными специалистами восьми различных производственных ролей и предоставления экспертизы до выполнения задач «под ключ».

Наталья Пичугина, директор по персоналу «СКБ Контур»: «Практика бюро — это хороший пример умного управления численностью для повышения результативности и производительности труда. “Умного” — потому что важно сохранять в компании ценных сотрудников, их навыки и умения, даже при “плавающей” нагрузке. Модель бюро имеет высокий потенциал к тиражированию и на другие функции в компании, в том числе в HR».

Алексей Кирпичников, руководитель управления разработки в «Контуре»: «Крупные игроки вроде IBM, Microsoft, «Сбера» и «Росатома» перешли от функциональной к проектной модели, где кросс-функциональные команды несут ответственность за результат. Проектная структура повышает вовлеченность сотрудников, позволяет выдавать быстрые решения и предсказуемую производительность, но создает проблемы: трудно масштабировать команды, поддерживать стандарты, приходится переплачивать за редкие роли. Поэтому мы в «Контуре» создали «Бюро» – подразделение с единой точкой входа для всех запросов продуктовых команд. Своего рода островок иной корпоративной культуры, в которой сильные эксперты могут быстро переключиться между задачами и обеспечить высокий результат в ключевых проектах компании».

Такой подход дешевле аутсорсинга и быстрее традиционного найма, он позволяет нанимать специалистов на 0,5–1,5 ставки или на короткие сроки. Около 60 ставок в «Бюро» (при 2500 разработчиков в компании) служат буфером при колебаниях нагрузки и платформой для чувствительных задач, например, техаудита. Внутреннее «Бюро» повышает эффективность, минимизирует риски и помогает сохранять таланты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Власти ищут способы протянуть интернет в домохозяйства в деревнях и поселках

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Перспектива уголовной ответственности усложняет привлечение ИБ-специалистов в отрасль

Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей

Россияне рассказали, как проверяют продавцов при онлайн-покупках

ИИ больше не нужен. Российским работодателям срочно понадобились живые разработчики на SQL и Python – платят больше 600 тысяч рублей

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще