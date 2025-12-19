Wildberries запускает ребрендинг пунктов выдачи заказов

Новый официальный брендбук РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) по ремонту пунктов выдачи заказов Wildberries уже подготовлен и в ближайшее время станет доступен для всех партнеров маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Компания полностью пересмотрела подход к оформлению пространства, чтобы сделать клиентский опыт более удобным, современным и визуально единообразным во всех ПВЗ. Обновление станет основой для дальнейшего развития всей сети пунктов выдачи.

«Мы видим, как важна для клиентов понятная, комфортная и дружелюбная среда. ПВЗ — это место, куда ежедневно заходят миллионы покупателей, и мы хотим, чтобы каждый визит был максимально приятным. Новый брендбук задает единый стандарт качества, чтобы пункт выдачи в Москве, Казани или любом другом городе или стране выглядел одинаково современно и узнаваемо. Мы стремимся к тому, чтобы клиент с порога понимал: он пришел в пространство, где все продумано до мелочей», — сказал руководитель департамента развития ПВЗ РВБ Максим Ким.

Версия брендбука уже доступна партнерам для ознакомления. В нем обновлены рекомендации по оформлению входной зоны, навигации, организации пространства, мебели и общей визуальной концепции. Эти изменения отражают новый взгляд компании на развитие инфраструктуры и поддержку партнеров. Новые требования будут обязательны только для тех ПВЗ, которые откроются с 1 февраля 2026 г. Такой шаг необходим, чтобы партнеры могли заранее спланировать оформление помещений и настроить свои бизнес-процессы. А в будущих планах — постепенный ребрендинг абсолютно всех ПВЗ, которые уже работают во всех странах присутствия маркетплейса.

Одним из ключевых аспектов обновления стала переосмысленная дизайнерская концепция. Специалисты компании стремились уйти от традиционного для рынка перегруженного визуального языка и создать более спокойную, удобную и современную среду.

«Мы хотели, чтобы человек, заходя в ПВЗ, сразу чувствовал порядок, легкость и уверенность. Мы использовали светлые, чистые цвета, продуманное освещение, логичное движение между зонами. Каждый элемент — от стойки до примерочных — появился здесь не случайно. Наша задача была не просто обновить интерьер, а создать гармоничное пространство, которое создавало бы комфортную среду как клиенту, так и менеджеру. Это новое качество сервиса, выраженное в дизайне», – сказал дизайн-директор РВБ Баха Егамедиев.

Первые пилотные ПВЗ, оформленные по новому брендбуку, уже принимают покупателей. Их запуск стал важным тестовым этапом, позволяющим проверить, как новая концепция работает в реальных условиях. По словам одного из партнеров компании, открывшего один из таких пунктов, обновления подметили все.

«Посетители сразу отмечают, что стало удобнее взаимодействовать с примерочными, во внутреннее наполнение добавилось красок. Атмосфера стала более современной. Для нас как для команды это тоже серьезное улучшение, нынешнее пространство и визуальное оформление дают нам больше сил», — сказала партнер Wildberries, владелица первого ПВЗ в новом брендинге Юлия Шевякова.

Wildberries планирует продолжать собирать обратную связь от партнеров и покупателей, чтобы финально улучшить версию брендбука и учесть реальные потребности всех участников сети.