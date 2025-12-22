CorpSoft24 подвела итоги работы облачного направления в 2025 году

Компания CorpSoft24 подвела итоги работы облачного направления в 2025 г. В число основных драйверов роста вошли сервисы для высокопроизводительных ИИ-систем. Спрос на GPU-кластеры и платформы для ML-разработки в 2025 г. практически удвоился, став рекордным за всю историю облачного бизнеса компании. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Помимо этого, продолжал расти сегмент виртуальной инфраструктуры (IaaS), в первую очередь за счет перехода корпоративных клиентов в «облако» и миграции их базовых информационных систем.

«Существенную динамику показали и решения повышенной защищенности — так называемые «облака КИИ», построенные на отечественном оборудовании и ПО. Они стали одним из наиболее востребованных продуктов в сегменте крупных заказчиков, где повышенное внимание уделяется соответствию законодательству и управлению критической инфраструктурой», — сказал Денис Афанасьев, руководитель облачного направления CorpSoft24.

2025 г. стал для CorpSoft24 также временем расширения продуктовой линейки. Компания усилила платформенный блок.

CorpSoft24 завершает разработку обновленной облачной платформы, которая предоставит единый доступ ко всем сервисам, включая инфраструктурные и аналитические решения.

В портфель добавлены GPU-фермы для машинного обучения, а также сервисы на уровне данных и аналитики — от хранилищ и ETL-инструментов до BI-решений и ИИ-агентов. Таким образом, CorpSoft24 фактически закрывает полный технологический цикл управления корпоративными системами, от инфраструктуры до автоматизации.

В целом комментируя итоги 2025 г., в CorpSoft24 отметили, что он стал для российского облачного рынка годом взросления после турбулентности предыдущих лет. «Мы наблюдаем уверенный рост на уровне 20–25 % ежегодно. При этом прирост обеспечивается не только классическими IaaS-сервисами, но и стремительным развитием платформенных решений (PaaS), инструментов автоматизации и сервисов на базе ИИ», — отметил Денис Афанасьев.

Рост объясняется тем, что отечественный бизнес по-прежнему стремится к разумной оптимизации затрат и тщательно высчитывает совокупную стоимость владения (TCO) ИТ-инфраструктурой, сравнивая вложения в собственное оборудование с операционными расходами на облачные сервисы. Кроме того, в компании обращают внимание на резко возросшие потребности в вычислительных мощностях для задач ИИ и аналитики больших данных.

Тем не менее, по словам Дениса Афанасьева, на рынке по-прежнему сохраняются барьеры: недостаток стойко-мест в ЦОДах, нехватка квалифицированных кадров и сложность миграции крупных корпоративных систем. Хотя в 2025 г. появилось несколько новых площадок, а провайдеры активно модернизируют существующие, в целом отрасль испытывает дефицит мощностей, особенно GPU. «Мы расширили инфраструктуру за счет увеличения парка серверов, включая GPU-узлы, расширения каналов связи и улучшения схем отказоустойчивости. Этого хватило, чтобы удовлетворить спрос клиентов, но мы видим, что инвестиции в инфраструктуру необходимо продолжать», — отметил он.

Согласно прогнозу компании, облачный рынок в 2026 г вырастет примерно на 20%. Сегмент ИИ-вычислений покажет еще более быстрый рост. Платформенные и отраслевые решения будут становиться все более востребованными, а гибридные архитектуры — стандартом для среднего и крупного бизнеса. Поэтому стратегия CorpSoft24 на 2026 г. предусматривает дальнейшие инвестиции в развитие собственной платформы, а также расширение и модернизацию парка оборудования, включая дальнейшее наращивание GPU-кластеров.