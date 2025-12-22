«Росэл» поставил заказчикам сотни «супершредеров»

Холдинг «Росэл» отгрузил госучреждениям, банкам, силовым структурам и другим заказчикам более 500 отечественных «супершредеров» для уничтожения секретных и совершенно секретных документов. Устройства позволяют измельчать носители конфиденциальной информации до крошечных фрагментов без возможности восстановления. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

Устройство способно измельчать одновременно до шести листов бумаги стандартной плотности 80 г/м2 со скоростью резки 60 мм в секунду. Прибор разрезает лист формата А4 на фрагменты размером 0,8 на 1 мм. Для сравнения – толщина линии от шариковой ручки составляет до 1,5 мм. Это делает невозможным восстановление уничтоженного документа даже с использованием специальных программных и технических средств. Кроме того, «супершредер» способен уничтожать пластиковые карты, CD и DVD диски.

Производством устройств занимается Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» (входит в «Росэл»). Прибор выпускается из российских комплектующих.

«Наш шредер обеспечивает максимальный уровень защиты конфиденциальной информации и чрезвычайно востребован в органах безопасности, государственных ведомствах, банках и на промышленных предприятиях. Продукция пользуется устойчивым спросом, и в этом году объем выпуска был увеличен вдвое. В 2026 году мы планируем представить второе поколение «супершредеров» с улучшенными характеристиками», – сказал генеральный директор НЗР «Оксид» Лев Носенко.

Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» специализируется на производстве конденсаторов, которые применяются в авиационной, космической и другой технике, а также в радиотехнической промышленности.