38% российских HR-профессионалов опасаются неверных кадровых решений из-за ошибок ИИ

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и HR-платформа Jinn исследовали уровень внедрения искусственного интеллекта в HR-процессы российских компаний. Большинство HR-специалистов и руководителей используют ИИ-инструменты по собственной инициативе, а не централизованно. Главным барьером к автоматизации становится низкое доверие к результатам работы ИИ. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Искусственный интеллект перестал быть экспериментом для HR-функции: компании уже применяют его в подборе, обучении и автоматизации рутинных процессов. 97% респондентов так или иначе используют ИИ-решения в работе или планируют это в ближайшие один-два года. Однако в большинстве организаций внедрение ИИ происходит не системно, а инициативно — по решению самих HR-специалистов. Лишь около трети респондентов сообщили, что ИИ в их компаниях развернут централизованно — через корпоративные подписки или встроенные функции в HR-системах.

ИИ чаще всего используется в зонах с минимальными управленческими рисками: лидируют подбор и скрининг резюме (28%) и корпоративное обучение (23%). При этом текущая практика отстает от ожиданий рынка. Среди наиболее востребованных, но пока недостаточно распространенных сценариев респонденты называют HR-чат-боты и умный поиск (32%), применение ИИ для составления карьерных треков и индивидуальных планов развития (30%), а также ИИ в обучении (27%).

«По данным McKinsey, большинство зарубежных компаний тестирует работу с ИИ, но пока не разворачивает ее на полную мощность. Как и на российском рынке, лишь треть организаций масштабирует проекты с ИИ. Мы добавляем ИИ в процессы оценки и развития персонала. Компании накапливают данные: результаты Performance Review, запросы сотрудников к сервисным отделам, обратную связь коллег. Обработать такие объемы информации силами HR-специалистов невозможно. На помощь приходит ИИ. Он готовит выводы для отчетов HR и подбирает материалы для индивидуальных планов развития сотрудников. При масштабировании таких проектов выигрывают все: и бизнес, и люди», – сказал CEO HR-платформы Jinn Валерий Мешков.

Наиболее значительный разрыв между ожиданием и реальностью наблюдается в части ИИ-сервисов для борьбы с оттоком кадров: анализаторов речи, предикторов выгорания и увольнений. В то время как 21% HR-профессионалов считает, что такие решения могли бы принести пользу их компаниям, только 3% уже их внедрили (разрыв — 18 п.п.).

Самым распространенным барьером к использованию ИИ в HR стал не технологический, а управленческий фактор: 38% респондентов опасаются неверных кадровых решений из-за ошибок ИИ. 27% обеспокоены безопасностью персональных данных, а 26% боятся, что из-за алгоритмов может потеряться человеческий контакт. В целом, почти все HR-профессионалы сходятся во мнении: роль ИИ — анализ, рекомендации, ускорение процессов. Ответственность, общение и финальные решения по-прежнему должны оставаться за человеком.

«Искусственный интеллект способен значительно облегчить работу HR-специалиста: мы в «МТС Линк» убеждаемся в этом на собственном примере, тестируя новые инструменты для найма, адаптации, корпоративного обучения и удержания сотрудников. При этом HR-профессионалы подчеркивают, что риски, связанные с утечками данных и ошибками алгоритмов, действительно существуют. Например, данные, которые специалисты загружают в публичные нейросети, могут использоваться для их дообучения и попасть в открытый доступ. Вследствие этого компаниям важно развивать компетенции сотрудников HR-департаментов в области использования ИИ, уделяя особое внимание информационной безопасности, особенностям формулирования запросов и проблеме галлюцинаций моделей», — отметил директор по привлечению и работе с талантами «МТС Линк» Яков Сайдин.

В опросе, проведенном в декабре 2025 г., приняли 123 HR-специалиста и руководителя — представителя разных отраслей, включая ПT и телеком, ритейл, промышленность, образование, фармацевтику и агросектор. Две трети выборки (67%) составили сотрудники средних и крупных компаний — ключевая аудитория корпоративных HR-решений. Исследование организовано «МТС Линк» и Jinn при поддержке сообщества Digital Learning и платформы «Эволв».