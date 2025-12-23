CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Ритейл Дистрибуция
|

Axoft и Print-X объявили о начале сотрудничества

Axoft, центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, и компания «Принт-Икс» (входит в ГК «Айтеко»), разработчик системы управления печатью, заключили дистрибуторский договор. Партнеры Axoft и их заказчики получат доступ к решению Print-X – программно-аппаратному комплексу, разработанному для сокращения затрат на печать документов, обеспечения безопасности и повышения эффективности процессов печати для крупных компаний.

Решение Print-X не зависит от импортных компонентов, входит в реестр отечественного ПО. Команда разработки продукта базируется в Москве, что позволяет в кратчайшие сроки обеспечить доработку и адаптацию ПО под конкретные требования заказчиков. Производитель предоставляет полный цикл технического сопровождения силами обученных авторизованных партнеров на всей территории России.

«Мы рады видеть компанию «Принт-Икс» в числе наших партнеров с надежным и эффективным продуктом для операционной поддержки бизнеса и автоматизации рутинных процессов компаний. Система Print-X станет важным элементом нашего продуктового портфеля российских разработок, формирующих цифровую трансформацию экономики. Убежден, что наше сотрудничество принесет как взаимную выгоду, так и большую пользу предприятиям, внедрившим этот продукт», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

«Ланит» спасен от выселения из исторического здания в центре Москвы. Мэрия требовала снести треть офисов

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

У связанного с совладельцем «Яндекса» и Ozon фонда отбирают долю в нидерландской компании

Как совместить стажировки начинающих ИТ-специалистов с направлением экспериментальной разработки

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще