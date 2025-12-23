Что мотивирует россиян в работе: взрослые сотрудники на 80% чаще молодежи ценят новизну и разнообразие

По данным исследования October Group, ожидания россиян от работы различаются между поколениями. Вопреки распространенному стереотипу далеко не всегда молодежь больше всего ценит свободу, а взрослые сотрудники – стабильность. Так, россияне в возрасте до 28 лет на 30% чаще обращают внимание на соцпакет при выборе работы, а аудитория 29-44 лет на 79% сильнее хочет разнообразия в рабочих задачах. Об этом CNews сообщили представители October Group.

Результаты опроса October Group на платформе «Яндекс.Взгляд» фиксируют новый тренд – крупные компании перестали быть сверхвостребованными среди соискателей. Всего 35% россиян хотят работать в корпорациях или госкомпаниях, в то же время популярность противоположного формата – молодых стартапов – не достигает даже 1%. Новым образом работодателя мечты становятся небольшие и средние компании, которые сочетают преимущества двух форматов: стабильность и широкий соцпакет (эти факторы важны для 62% и 28% сотрудников) со свободой, творческим разнообразием и быстрой обратной связью от руководства (каждая из этих ценностей значима для 32-40% респондентов).

Безусловным приоритетом среди мотивирующих факторов является стабильный доход, об этом заявили более 80%. При этом в оценке других преимуществ представители разных поколений «поменялись местами»: молодежь все чаще ищет стабильности для успешного старта карьеры, а взрослые сотрудники стремятся к новизне и драйву в рабочих задачах и проектах.

Так, соискатели до 28 лет на 30% чаще, чем представители старших возрастных групп, обращают внимание на наличие соцпакета. В то же время респонденты в возрасте 29-44 года на 35% больше ценят в работе интересные проекты, а возможность развиваться в разных направлениях миллениалов мотивирует на 79% больше, чем зумеров. Кроме того, взрослые сотрудники обращают более пристальное внимание на рабочее пространство – они на 46% чаще молодежи говорят о значимости современного комфортного офиса.

«Исследование отражает, что молодые специалисты хотят чувствовать поддержку – уверенность в команде для них оказалась на 38% важнее, чем в старших возрастных группах. Кроме того, для них предсказуемо большее значение имеют новые профессиональные знания – на 23%. Для сотрудников 29-44 лет в приоритете оперативная обратная связь от руководства и возможность быстрее реализовать свои идеи – миллениалы ценят этот фактор на 25% больше зумеров. Такой спектр ожиданий подтверждает запрос на рабочую среду, где у сотрудников есть пространство для инициативы и возможность влиять на развитие команды и рабочие подходы. В October Group это обеспечивается компактностью и гибкостью компании: решения принимаются быстро, а сотрудники могут проявлять себя, предлагать улучшения и участвовать в формировании эффективных практик», – отметила заместитель генерального директора по HR и бизнес-процессам October Group Валерия Коваленко.