20% стартапов повысят цены на фоне роста НДС

Startech Networking и PR-агентство Glava в период с сентября по ноябрь 2025 г. провели опрос среди 537 представителей малого ИT-бизнеса, чтобы выяснить, какие ожидания есть у предпринимателей от инвесторов и как технологические компании планируют адаптироваться к повышению НДС.

Распределение компаний по уровню дохода выглядит следующим образом: 35% респондентов сообщили, что их проект пока не приносит доход, еще 30% зарабатывают менее 1 млн руб. за квартал. Среди остальных участников 15% получили выручку от 1 до 5 млн руб. за квартал, 10% — от 10 до 50 млн руб., 8% — от 5 до 10 млн руб., и лишь 2% заявили о доходах 50 млн руб. и выше за квартал.

Инвестиционные ожидания

Исследование показало, что стартап-сообщество по-разному относится к привлечению инвестиций: 35% респондентов сообщили, что не планируют привлекать инвесторов в свой проект. При этом 45% участников опроса заявили, что планируют привлечение инвестиций, а еще 20% отметили, что недавно уже закрыли раунд и поэтому в ближайшее время не рассматривают новый.

«Рынок сделок сегодня стремится к балансу интересов. Большинство раундов проходит в умеренных диапазонах, а инвестор заходит в капитал с миноритарной долей, не забирая у основателя управление бизнесом. Для фондов и корпораций это удобная модель: можно поэтапно увеличивать участие в самых перспективных проектах вместо того, чтобы сразу брать на себя максимальный риск. В результате инвестиции все чаще воспринимаются как длинное партнерство, в котором обе стороны постепенно усиливают друг друга», — сказала Лиза Тихер, лидер сообщества Startech.

Среди тех, кто планирует привлекать инвесторов, ожидания по суммам и условиям сделок выглядят следующим образом: почти 25% опрошенных хотят привлечь от 1 до 5 млн руб., а еще по 20% респондентов рассчитывают соответственно на 5–10 млн и 10–20 млн руб. 15% целятся в диапазон 20–50 млн руб., 7% надеются получить от 50 до 100 млн руб., и лишь 3% ожидают чек свыше 100 млн руб. Лишь 10% готовы ограничиться суммой от 500 тыс. до 1 млн руб.

По условиям доли в капитале основатели также стараются сохранять баланс между ценой сделки и контролем над бизнесом: 34% фаундеров готовы отдать инвестору от 10 до 20% компании, 23% — от 5 до 10%, еще 20% — от 20 до 30%. Лишь 10% респондентов допускают передачу инвестору доли свыше 30%, 8% хотели бы ограничиться пакетом менее 5%, а 5% респондентов вообще не готовы делиться долей и ищут альтернативные, бездолевые варианты финансирования.

Чаще всего раунды в 2025 г. закрывались в диапазоне до 10 млн руб.: 25% стартапов получили от 1 до 5 млн руб., еще 23% — от 5 до 10 млн руб. 17% команд привлекли от 10 до 20 млн руб., 14% — от 20 до 50 млн руб., 9% — от 50 до 100 млн руб. Лишь 5% респондентов смогли привлечь свыше 100 млн руб., а 7% ограничились относительно небольшими суммами в пределах 500 тыс. — 1 млн руб.

Преимущественно инвестор получал от 10 до 20% компании — так ответили 32% стартапов. Еще 22% сообщили о передаче доли в диапазоне 20–30%, а 21% — о сделках на уровне 5–10%. Менее 5% доли компании отдали 8% респондентов, более 30% — 10% опрошенных. В 6% случаев основателям удалось привлечь финансирование без передачи доли в бизнесе за счет альтернативных инструментов.

Как стартапы адаптируются к повышению НДС

Исследование показало, что предприниматели в условиях повышения НДС с 20% до 22% планируют адаптироваться за счет перераспределения расходов и точечной корректировки бизнес-модели. 22% респондентов собираются сокращать затраты на маркетинг и рекламу, 18% планируют уменьшить бюджеты на подрядчиков, а 20% опрошенных рассчитывают переложить дополнительную налоговую нагрузку на клиентов, повышая цены на товары и услуги.

«Бизнес-сообщество уже просчитывает последствия: 12% фаундеров намерены сокращать штат, еще 12% — пересматривать продуктовую линейку. При этом 8% рассматривают перерегистрацию в регионах с налоговыми льготами, и лишь 7% не планируют никаких изменений в своей бизнес-модели. В текущих экономических реалиях осторожнее стали даже стартапы, которых всегда воспринимали как тех, кто готов рисковать всем ради роста. Принятый закон не приведет к тотальной остановке бизнеса, скорее запустит болезненный, но управляемый процесс адаптации, когда собственники бизнесов будут пересматривать расходы, переупаковывать продукт и заново считать экономику проектов», — сказала Регина Рафикова, основатель PR-агентства Glava.

«Принятый закон не останавливает бизнес, а запускает сложную, но управляемую адаптацию. Фаундеры пересматривают расходы, продукты и экономику проектов, и в данной ситуации важно не нагнетать обстановку, а объяснять клиентам и партнерам, почему меняются условия работы. Тут могут помочь коммуникации, потому что они помогают сохранить доверие к бренду и самому рынку», — сказала Регина Рафикова.