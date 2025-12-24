CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Акции «Базиса» включены в индекс IPO Московской Биржи

Публичное акционерное общество «Группа Компаний «Базис», российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет о том, что акции компании включены в индекс IPO Московской Биржи (MIPO). Об этом CNews сообщили представители «Базиса».

Индекс MIPO включает акции эмитентов, которые провели первичное размещение или листинг на бирже не ранее чем за два года до даты формирования базы расчета. Он служит инструментом для отслеживания динамики компаний, недавно вышедших на рынок капитала.

Включение ценной бумаги в индекс Московской биржи будет способствовать притоку инвестиций со стороны фондов, ориентированных на отслеживание данного индекса, что положительно скажется на ее ликвидности и привлекательности для инвесторов.

Торги акциями «Базис» стартовали 10 декабря под тикером BAZA (ISIN RU000A10CTQ0). Акции включены во второй уровень котировального списка Московской Биржи.

