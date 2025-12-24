CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Базис» запускает 2 новых учебных курса по администрированию своих продуктов

Компания «Базис», российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявила о запуске двух обучающих курсов для ИТ-специалистов: — «Администрирование Basis Digital Energy» и «Администрирование Basis Dynamix Cloud Control». Обучение проводится на базе авторизованного учебного центра при участии КУДИЦ.

Новые образовательные программы ориентированы на системных администраторов и системных архитекторов, отвечающих за внедрение, эксплуатацию и поддержку современных облачных и контейнерных платформ в корпоративной ИТ-инфраструктуре. Продолжительность обоих курсов составляет три дня (24 академических часа).

Курс «Администрирование Basis Digital Energy» посвящен работе с платформой Basis Digital Energy — DevOps-решением на базе динамической инфраструктуры, предназначенным для создания, управления и эксплуатации корпоративных Kubernetes-кластеров по модели Kubernetes-as-a-Service и организации полного цикла разработки и сопровождения приложений. В рамках курса слушатели изучают архитектуру платформы и ее взаимодействие с Basis Dynamix Enterprise, осваивают установку и базовую настройку Basis Digital Energy, создание и администрирование Kubernetes-кластеров, управление узлами, автомасштабированием, пользователями и правами доступа.

Курс «Администрирование Basis Dynamix Cloud Control» направлен на комплексную подготовку администраторов платформы Basis Dynamix Cloud Control с модулем Basis Automation Studio — от установки и настройки до эксплуатации и управления облачной инфраструктурой, включая подходы Infrastructure as Code. Отличительной особенностью курсов является глубокое техническое погружение в каждый продукт. Программы построены с акцентом на практику: в рамках лабораторных работ слушатели получают возможность работать с живым программным обеспечением, отрабатывая реальные сценарии установки, настройки и администрирования решений.

Обучение проводится исключительно сертифицированными тренерами. Все преподаватели проходят обязательную экзаменацию и сертификацию со стороны разработчика, что позволяет обеспечить единые стандарты качества обучения и соответствие программ реальным требованиям эксплуатации продуктов.

За последние полтора года по образовательным программам «Базис» подготовила более 400 специалистов.

