CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Бизнес
|

Четверть крупнейших компаний России тратит на ИБ более 100 млн руб. в год

MWS Cloud, входит в МТС Web Services, провела исследование ИТ рынка России. Согласно его результатам, сегмент крупнейшего отечественного бизнеса в 24% случаев тратит на информационную безопасность (ИБ) более 100 млн руб. в год. Более всего тратят на ИБ компании из сферы ИТ, развлечения и медиа, финансов и добычи полезных ископаемых. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Данные получены на основе опроса и последующей серии интервью представителей 700 компаний В опросе принимали участие специалисты, компетентные в вопросах цифрового развития в соответствующих компаниях: более половины опрошенных составили представители высшего менеджмента компаний.

Инвестиции в ИБ зависят от величины бизнеса. В крупнейшем сегменте 24% компаний тратят на кибербезопасность более 100 млн руб. в год. В среднем бизнесе более 10 млн руб. на ИБ тратят лишь 8% компаний, 56% опрошенных инвестируют в защищенность от 500 тыс. до 10 млн руб. В микро и малом бизнесе инвестиции в ИБ более 10 млн руб. есть лишь у 4% опрошенных, 34% тратят на кибербезопасность от 500 тыс. до 10 млн руб., но в основном затраты не превышают 500 тыс. руб.

Более всего тратят на ИБ компании из сферы ИТ, развлечения и медиа, финансов и добычи полезных ископаемых. Компании из данных отраслей более чем в четверти случаев инвестируют в ИБ более 10 млн руб. Также активно инвестируют в ИБ компании из здравоохранения, ритейла, а также сферы науки и образования.

Компании все чаще диверсифицируют риски, привлекая нескольких внедоров: 28% предприятий пользуются услугами двух ИБ компаний, 39% – трех и более. При этом чем больше заказчик, тем большим числом вендоров она пользуется. В крупнейшем сегменте услугами одного ИБ вендора пользуются лишь четверть компаний, а трех и более – 52%. В среднем бизнесе с одной ИБ компанией работает уже 38% заказчиков, а с тремя и более – 35%, в микро и малом бизнесе это соотношение достигает 43% и 25%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

После отзыва банковской лицензии за российский Qiwi заплатят вдвое меньше, чем ожидалось

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Засекречено дело о конфискации имущества экс-главы отделения киберполиции России

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

После того, как власти анонсировали проверку HeadHunter, она пообещала бесплатно публиковать вакансии бюджетных организаций

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще