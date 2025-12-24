CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Исследование МТС Optimus и «Авито Услуг»: 57% предпринимателей ведут бизнес в смартфоне

МТС исследовала потребности предпринимателей в новых цифровых инструментах. Аналитики сервиса МТС Optimus и «Авито Услуги» выяснили, что 48% российских предпринимателей необходима оптимизация издержек на маркетинг и лидогенерацию, а 27% опрошенных остро нуждаются в автоматизации коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Опрос проведен в декабре 2025 г. среди 2500 предпринимателей малого и среднего бизнеса, проживающих на территории России.

По данным исследования, по мере роста бизнеса предприниматели все чаще используют несколько цифровых инструментов одновременно. Так, 57% опрошенных признались, что работают с мессенджерами и приложениями с заметками, которые увеличивают потенциальный риск потери данных и ведут к смешению личного и делового пространства. 28% бизнесменов устанавливают офисные пакеты и программы для онлайн встреч, а 27% — отдельные CRM-системы. Это усложняет контроль за задачами, так как информация и договоренности распределяются между разными сервисами и не объединены в единую систему.

Среди других сложностей, связанных с ведением малого и среднего бизнеса, треть предпринимателей (33%) выделяют создание и продвижение сайтов и онлайн-рекламы. Каждый пятый (21%) отмечает трудности в освоении новых технологий, а каждый десятый (10%) — высокую административную нагрузку. Поэтому при выборе решения 40% предпринимателей ориентируются на наличие функций лидогенерации, 39% — на низкий порог входа, 24% — на интеграцию с уже встроенными мессенджерами и собственными CRM-системами, а 23% обращают внимание на защищенность сделок.

Платформенные решения позволяют закрывать ключевые задачи бизнеса в одном пространстве, поэтому многие владельцы предприятий активнее выбирают цифровые платформы с готовой инфраструктурой для ведения дел «под ключ». Так, в 2025 г. на платформе «Авито Услуги» заметно выросло количество предложений в разных категориях. Перспективным направлением оказались грузоперевозки по городу и между странами: предприниматели выбирали эту сферу в 9,5 и 5,6 раза чаще соответственно.

Развитие онлайн-форматов и дистанционного обучения заметно повысило интерес предпринимателей к образовательным услугам. Так, число объявлений от преподавателей иностранных языков увеличилось в 6,4 раза. Педагоги по музыкальному и театральному искусству предлагали свои услуги в 6,2 раза активнее, а репетиторы по школьным предметам — в 5,5 раза.

Еще одна важная для предпринимателей ниша — деловые услуги, связанные с маркетингом и продвижением бизнеса. Эксперты, готовые работать с маркетплейсами, сервисами объявлений и онлайн-картами, публиковали в 5,2 раза больше объявлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За SEO-оптимизацию сайтов и контекстную рекламу для привлечения новых клиентов специалисты брались в 4,6 раза активнее, а за продвижение в соцсетях — в 4,3 раза.

Исполнители также стали активнее предлагать услуги в сегментах ремонта техники и строительных работ. Предложений о ремонте холодильников и морозильных камер стало в 4,7 раза больше, а по аренде оборудования — в 4,5 раза. Число объявлений о проведении земляных работ увеличилось в 3,1 раза, а кровельных и электромонтажных работ — в 2,9 раза.

«Сегодня динамичный сегмент малого бизнеса формирует спрос на платформы, которые сочетают мощный функционал с простым управлением. Предприниматели стремятся к росту выручки (57%), снижению затрат (38%) и повышению лояльности клиентов (24%). При этом многие существующие инструменты автоматизации требуют значительных ресурсов и усилий для освоения. Понимая потребности и ограничения малого бизнеса, мы предлагаем удобное решение, позволяющее эффективно организовать рабочие звонки, которые начинающие предприниматели чаще всего ведут по мобильному телефону. Интерфейс МТС Optimus продуман таким образом, чтобы пользователь мог в любое время и любом месте вести переговоры, не думая о том, как лучше зафиксировать договоренности и сохранить всю важную информацию. Основная задача нашего продукта – избавить начинающего предпринимателя от рутины, освободить время для решения глобальных задач и дать те же возможности, которые раньше были доступны только крупному бизнесу», — сказала CPO продукта МТС Optimus Диляра Муртазина.

«Представители малого и среднего бизнеса все чаще ищут простые и понятные инструменты для выхода в онлайн, которые позволяют сосредоточиться на работе с клиентами, а не на операционных сложностях. Наличие встроенных рекламных инструментов с аналитикой ищет каждый третий предприниматель, а возможность быстро создать страницу-портфолио без разработки полноценного сайта — для каждого пятого. Сегодня «Авито Услуг» каждый месяц посещают 34 миллиона пользователей, которым важен широкий выбор услуг. Для бизнеса, особенно на старте, это означает быстрый доступ к рынку и готовой аудитории без существенных вложений в маркетинг и продвижение. Авито Услуги предоставляет готовую инфраструктуру для запуска и роста бизнеса: инструменты для коммуникации, онлайн-запись и чат-боты помогают автоматизировать первичный контакт с клиентами и снизить риск потери заказов, а система отзывов и портфолио — быстрее выстраивать доверие и репутацию», — сказал Олег Винжегин, руководитель департамента продаж «Авито Услуг».

