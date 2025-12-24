CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Ростелеком» инвестировал в сервис платформенной занятости «Рабочие Руки»

«Ростелеком» инвестировал в компанию — агрегатора рабочих специальностей, предоставляющую сервис платформенной занятости «Рабочие Руки», получив в ней миноритарную долю. Сделка расширит портфель цифровых решений «Ростелекома» для клиентов и укрепит позиции компаний на рынке цифровых платформ, считают участники сделки. Инвестор ранней стадии — Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), владевший 14,82% бизнеса, продал часть своей доли с высокой доходностью. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

За годы деятельности компания «Рабочие Руки» выполнила более миллиона заказов, предоставив предприятиям из разных отраслей профильных сотрудников на временной основе.

Клиенты компании получают возможность оперативно закрывать временные вакансии, решать потребность в дополнительном персонале в период пиковых нагрузок и, как следствие, повышать эффективность работы организации.

Дмитрий Рейдман, директор кластера по развитию цифрового бизнеса «X.Технологии» «Ростелекома», сказал: «Инвестиции в компанию “Рабочие руки» позволят ускорить развитие продуктов компании, расширить географический охват, привлечь новых пользователей, включая крупных корпоративных клиентов. Эта сделка также создает дополнительные возможности для интеграции сервисов в существующие продукты и сервисы “Ростелекома”, повышая их конкурентоспособность и привлекательность для наших клиентов. Мы ожидаем, что партнерство позволит обеим компаниям значительно укрепить свои позиции на рынке, открывая перспективы для дальнейшего роста и инноваций».

Олег Шилов, генеральный директор компании «Рабочие Руки», отметил: «Соглашение с “Ростелекомом” — лидером отечественного рынка цифровых услуг и решений придает нам уверенность в будущем и подтверждает правильность выбранного пути развития. Мы убеждены, что объединение усилий откроет широкие перспективы для нашего сервиса и даст мощный импульс развитию платформы “Рабочие Руки”. Совместно мы создадим условия для укрепления наших позиций как надежного решения для преодоления дефицита кадров линейного персонала».

