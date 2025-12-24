СТР и Amur подписали партнерское соглашение

Компания СТР, разработчик программного обеспечения для обеспечения отказоустойчивости критически важных систем, и Amur, российский производитель реестровой вычислительной техники, подписали партнерское соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения Amur получила статус OEM-партнёра СТР и будет использовать программное обеспечение «ГиперСфера» в составе собственных решений. Партнерство направлено на продвижение на российском рынке готовых программно-аппаратных и программных комплексов для построения отказоустойчивых кластеров высокой и постоянной доступности (HA и FT).

ПО «ГиперСфера» предназначено для защиты критической инфраструктуры в ИТ и операционных технологиях, обеспечивает непрерывность работы виртуализированных приложений и включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

Стороны планируют совместную работу по ряду направлений: создание и продвижение комплексных решений для промышленных предприятий и объектов КИИ; внедрение отказоустойчивых архитектур для критических сервисов; развитие партнерской и технологической экосистемы на базе отечественного ПО.