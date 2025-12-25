Россияне на 35% активнее искали подработки перед Новым годом

В первой половине декабря россияне активнее искали подработки, в том числе через специализированные онлайн-платформы. Одновременно работодатели стали предлагать больше вакансий с частичной или временной занятостью. Такой вывод на основе собственных данных сделали аналитики hh.ru и сервиса подработок рядом с домом «Моя смена» (ГК Verme). Об этом CNews сообщили представители ГК Verme.

С 1 по 15 декабря 2025 г. на платформе «Моя смена» зарегистрировалось на 35% больше самозанятых исполнителей, чем в первой половине ноября 2025 г. В то же время компании заказали на 22% больше смен для временных работников. Таким образом, предложение от самозанятых практически сравнялось со спросом от работодателей. Больше всего внештатного персонала ищут компании из ритейла, логистики и HoReCa.

Такой рост спроса со стороны работодателей характерен для предновогоднего периода, когда компаниям требуется дополнительный персонал для покрытия сезонного увеличения нагрузки.

Похожую картину показывают данные hh.ru. С 1 по 23 декабря 2025 г. количество вакансий с подработкой выросло в восемь раз по сравнению с первой половиной ноября 2025 г. – рост числа вакансий с 2 тыс. до 16,7 тыс. позиций. Вакансий с частичной занятостью стало больше на 32% (с 57,7 тыс. до 76,3 тыс. позиций).

«Чтобы стабильно работать в период высокого спроса, нужно заранее спланировать графики и организовать выход на смены достаточного количества внешних исполнителей в помощь штатным. Например, в продуктовых магазинах перед праздниками покупатели берут больше товаров, появляются отдельные стеллажи с подарочной продукцией, товары приходится выкладывать чаще обычного. Поток покупателей начинает расти с конца ноября, а пик приходится на последние десять дней декабря – примерно с 21 по 31 число. Магазинам требуются люди, которые обеспечат быстрое обслуживание – сотрудники торгового зала, комплектовщики, упаковщики, сборщики интернет-заказов. Со стороны самозанятых предновогодние подработки привлекательны повышенной оплатой, поскольку компании готовы платить больше, чтобы закрыть растущую потребность в кадрах», – отметил директор по работе с ключевыми клиентами «Моей смены» Влад Твердохлеб.

Активность в поиске дополнительного заработка значительно варьируется в зависимости от возраста. Так, опрос hh.ru показывает, что молодежь 18-25 лет оказалась самой активной группой, открытой к разовым задачам и гибкому графику. В этой возрастной когорте планируют найти подработку сразу 61% опрошенных.

«Предпраздничные месяцы — это период повышенной экономической активности, — сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям. — Мы видим, что запрос на подработку перестал быть исключительно вынужденной мерой. Для многих, особенно для молодежи, это способ быстрого заработка и апробации своих навыков в новых сферах, а для компаний — возможность гибко закрыть кадровые потребности в пиковый сезон».