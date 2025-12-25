CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Трудолюбивая молодежь: 50% зумеров планируют подработку на новогодних праздниках

Эксперты «Авито Подработки» и «Авито Рекламы» провели опрос среди 10 тыс. работающих россиян и выяснили, что половина (50%) респондентов в возрасте 18-24 лет думают о подработке на январских: из них 26% уже запланировали подработку на январские, а 24% рассматривают такую возможность. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Авито Подработка».

При этом большая часть молодежи уже определилась с форматом: 19% выбрали подработку на основном месте работы, 14% будут брать смены в магазинах и розничной торговле, а 29% молодых респондентов пока думают над подходящими опциями. Молодежь преимущественно хочет тратить 4-6 часов в день на подработку (26%), 20% — 2-4 часа в день.

Средняя планируемая сумма заработка за праздничный период у зумеров составила 29 723 руб.: 34% респондентов рассчитывают заработать на новогодних праздниках до 20 000 руб., 30% — до 40 000 руб.

Какие планы у молодежи на вознаграждение с подработки? 34% хотят отложить на сбережения либо в копилку, 33% потратят на повседневные расходы, а еще 31% — на подарки и другие праздничные траты. 23% зумеров потратят свой заработок на хобби и развлечения.

«Новогодние праздники — крайне популярный период для подработки. Россияне охотно рассматривают этот вариант как эффективный способ дополнительного заработка — как для сбережений, так и для более праздничных целей — например, покупки подарков. И зумеры тому не исключение: молодежь чаще всего узнает о вариантах подработки из рекламы на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (39% опрошенных), а также из рекламы в соцсетях (34%) , и активно планирует трудовые выходные», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

