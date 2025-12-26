CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Wildberries запускает партнерские услуги кейтеринга

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) начала развивать направление кейтеринга совместно с партнерами на платформе. Пользователи маркетплейса смогут заказать готовые кейтеринговые наборы для мероприятий прямо на витрине Wildberries. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Первым партнером нового направления стала сеть общественных заведений «Кулинарная лавка братьев Караваевых» — партнер оказывает кейтеринговые услуги для разных форматов мероприятий: торжественный банкет, деловой вечер или семейный праздник.

Оформить кейтеринговую услугу можно буквально в несколько кликов: покупатель может перейти в приложении или на сайте Wildberries на витрину магазина «Братьев Караваевых» и добавить товары в отдельную корзину, которая формируется исключительно под заказ этого партнера. Для доставки отображается прогресс-бар достижения минимальной суммы корзины партнера. Доставка осуществляется курьерскими службами «Братьев Караваевых» — дата доставки будет автоматически указана при оформлении заказа.

Данное партнерство будет развиваться в рамках текущей модели «Витрина» (DBS), при которой подготовка и отправка заказа осуществляется партнером самостоятельно, а Wildberries выступает в качестве витрины для готовых блюд сети заведений.

На старте проекта на платформе представлено более 50 товарных предложений, включая новогодние тематические блюда для корпоративных событий и личных праздников. В ассортименте можно найти такие блюда, как, например, салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой», мясные блюда, пироги, ассорти канапе, сеты мини-круассанов, сэндвичей, а также разнообразные наборы десертов.

«Мы последовательно расширяем сценарии фуд-покупок на Wildberries — от экспресс-доставки готовой еды до более сложных сервисных форматов, таких как кейтеринг. Для пользователей это возможность решить задачу организации мероприятия в привычной цифровой среде, а для партнеров — новый канал продаж без изменения производственной и операционной модели. Кейтеринг — логичное продолжение развития FoodTech-направления и экосистемы сервисов внутри маркетплейса», — отметила руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин.

Все блюда готовятся на собственных фабриках-кухнях «Братьев Караваевых». Срок приготовления кейтерингового заказа составляет 72 часа — ресторанный партнер сохраняет полный производственный цикл и фокус на качестве продукции.

«Для меня кухня — это прежде всего забота о людях. В лавках Караваевых мы готовим только из ультра-fresh продуктов, по особым, тщательно выверенным рецептам, и с большим вниманием к каждому гостю. Мы стараемся чувствовать вкусы и желания наших гостей, чтобы каждое блюдо дарило тепло и ощущение искренней заботы. Bon appétit, dans les boutiques de Кaravaev», — сказал бренд-шеф со звездой Мишлен сети «Кулинарная лавка братьев Караваевых» Мишель Эван.

Услуга кейтеринга доступна жителям Москвы в пределах МКАД, а в будущем партнер планирует масштабировать географию доставки.

