Билайн и China Mobile International запускают сервис CMLink в России

Билайн и China Mobile International (CMI) объявили о запуске в России сервиса CMLink — Smart-MVNO-бизнеса CMI, ориентированного на пользователей, которым нужна бесшовная связь между Китаем и Россией. Партнёрство углубляет текущее сотрудничество компаний и ускоряет развитие международной связи и клиентских сервисов.

CMLink — первый проект CMI в России в формате MVNO. Запуск расширяет глобальное присутствие сервиса после США, Канады, Великобритании, Сингапура, Японии, Таиланда, Италии и других стран. В России услуги CMLink доступны в тарифной линейке BeeChina на сети Билайн.

Суть нового сервиса в том, что одна сим-карта работает на несколько номеров (1CMN — 1-Card-Multi-Number, одна сим-карта – несколько номеров), то есть абонент может связать российский номер Билайн и китайский номер CMI, чтобы принимать звонки и смс, адресованные на китайский номер, прямо на сим-карту Билайн. Это избавляет от необходимости менять сим-карты или носить два телефона: родственники и коллеги в Китае звонят на знакомый китайский номер, а клиент отвечает в России без международных затрат. Такой входящий звонок — бесплатный, а исходящий тарифицирует как домашний, а не международный. Также через номер Билайн можно получать проверочные коды китайских приложений, отправленные на китайский номер.

Сегодня отношения России и Китая активно развиваются, что в том числе влияет на поток китайских граждан, приезжающих в РФ. Только за январь-сентябрь 2025 года, по данным ЕМИСС, в России получили разрешения на работу 73 тыс. граждан Китая. Десятки тысяч китайских граждан обучаются в российских ВУЗах. Кроме того, десятки тысяч россиян также учатся или работают в Китае. Именно на эту аудиторию и ориентирован новый сервис.

«Мы вместе с CMI предлагаем простой и понятный сервис для студентов, профессионалов и семей из Китая, живущих в России, и россиян, регулярно посещающих Китай: один телефон, одна сим — и связь сразу в двух странах. Это снижает издержки, упрощает повседневные сценарии и делает международную коммуникацию такой же удобной, как местную. Важно отметить, что решение реализовано на уникальной недавно выведенной Билайном на рынок платформе Smart-MVNO, когда партнер может запустить даже такие интегрированные и комплексные мобильные сервисы намного быстрее и дешевле, чем в классических формах MVNO. Для нас особенно ценно, что именно Билайн стал вместе с China Mobile International участником в этом сервисе в России, подтвердив надежность, гибкость и скорость нас как партнера», — подчеркнул генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

«Запуск CMLink в России — важный этап нашей международной стратегии. В партнёрстве с Билайн мы делаем повседневную коммуникацию между Китаем и Россией такой же простой, как локальный звонок: технология 1CMN (“одна SIM — несколько номеров”) позволяет связать китайский и российский номера и принимать звонки и SMS на китайский номер прямо в сети Билайн — без второй SIM-карты и дополнительных устройств. Это особенно востребовано у студентов, специалистов и компаний, которые живут в двух информационных пространствах: им нужны стабильная голосовая связь, корректная доставка кодов верификации китайских сервисов и предсказуемая стоимость», — отметила госпожа Лу Цзин, генеральный директор China Mobile International Россия.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636