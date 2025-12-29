CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Московский разработчик интерактивного учебного оборудования модернизировал производство при поддержке города

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» модернизировал производство благодаря программе финансовой поддержки от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

«По распоряжению Сергея Собянина город уделяет особое внимание проектам по развитию высокотехнологичных наукоемких производств. При содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства резидент ОЭЗ “Технополис Москва”, компания NexTouch, привлекла инвестиционный кредит на 800 миллионов рублей по ставке 3% годовых и осуществила техническое перевооружение. Наращивание производственных мощностей позволит обеспечить российские школы инновационным интерактивным учебным оборудованием, которое соответствует мировым стандартам», – сказал Максим Ликсутов.

Предприятие NexTouch в 2017 г. стало резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Производство расположено на площадке «Печатники».

«На привлеченные средства инвестор закупил и установил свыше 50 единиц современного высокопроизводительного оборудования, что позволит создать около 50 новых рабочих мест», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В 2025 г. максимальный размер инвестиционного кредита в Москве был увеличен с 3 до 5 млрд руб., а срок финансовой поддержки – с трех до пяти лет. При этом компенсация составляет 50% от ключевой ставки, установленной Центральным банком России.

«Программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам является одной из наиболее востребованных и эффективных мер поддержки, способствующих созданию и развитию технологических компаний. В текущих экономических реалиях она позволяет существенно снизить затраты на модернизацию производства и эффективно конкурировать с зарубежными поставщиками. Это не только стимулирует разработку и внедрение, например, отечественных дисплеев и интерактивных панелей, но и делает их доступнее для потребителей», – сказал генеральный директор NexTouch, ГК «Некс-Т», Владимир Крикушенко.

Всего с 2022 г. благодаря программе московские предприятия привлекли порядка 300 млрд руб. на развитие производства. Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в Фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Из госпроекта «Умный многоквартирный дом» вышли строители гигантских ЖК «Самолет» и «Эталон»

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Власти Китая вкладывают 100 миллиардов бюджетных юаней в госфонд поддержки ИТ-стартапов

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Ожидаются массовые проверки отечественной электроники на российскость. Они будут внеплановыми и внезапными

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще