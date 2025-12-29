CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Совместное предприятие «Интерроса» и «Т-Технологий» покупает долю в крупнейшем независимом российском облачном провайдере Selectel

«Каталитик Пипл» приобрел 25% акций АО «Селектел» — независимого провайдера ИT-инфраструктуры. Сделка продолжает стратегию «Интерроса» по развитию высокотехнологичных направлений бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Интерроса».

Компания Selectel работает на базе собственных дата-центров, управляет облачной платформой собственной разработки.

Selectel развивается в одном из самых динамичных сегментов ИT-рынка. Согласно данным аналитического агентства iKS-Consulting, к 2028 облачный рынок в России достигнет объема в 464 млрд руб., при среднегодовых темпах роста около 30%.

«Вхождение в капитал Selectel открывает возможности для формирования новых синергичных решений между активами «Интерроса». В частности, речь идет об использовании ИT-инфраструктурных сервисов Selectel в операционной деятельности «Т-Технологий». Инвестиция также создает основу для развития совместных решений с другим технологическим активом «Интерроса» — компанией «Рексофт». В том числе для запуска комплексных сервисов по предоставлению вычислительных мощностей, платформ и облачной инфраструктуры для крупных корпоративных клиентов. Мы надеемся, что совместная работа инженерных команд будет способствовать общему росту компетенций и экспертизы в контуре активов Интерроса», — отметил генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Галина Тимофеева, «Петрович»: Сначала мы избавились от стикеров, а теперь готовимся к работе с ИИ-агентами

Независимый ИТ-провайдер Selectel на четверть продал себя «Интерросу»

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Крупный ИТ-холдинг заработал миллиарды, продав акции российского «убийцы» VMWare

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Конфисковано имущество семьи экс-замглавы Росприроднадзора, обвиняемого в мошенничестве при поставках ПО

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще