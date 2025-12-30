«Авито Работа» и «Авито Реклама»: 40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года

«Авито Работа» и «Авито Реклама» провели опрос среди более чем 7000 работающих россиян и выяснили, какая доля сотрудников рассчитывает на премию или 13-ю зарплату по итогам года. Согласно результатам исследования, 40% россиян ожидают получить годовой бонус по итогам 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Чаще всего на 13-ю зарплату рассчитывают респонденты из Казани (55%), Волгограда (53%), Ростова-на-Дону (51%) и Москвы (44%).

Среди представителей разных поколений наиболее оптимистично к выплатам по итогам года настроены сотрудники в возрасте 25–34 лет — почти половина (47%) из них чаще отмечали, что ожидают годовую премию. Также в этом уверены зумеры 18–24 лет (45%) и миллениалы 35–44 лет (42%)

Существенно влияет на ожидания и профессиональная принадлежность опрошенных. Так, чаще других рассчитывают на годовой бонус представители топ-менеджмента (59%), сотрудники маркетинга и PR (54%), специалисты правовой сферы (52%), инженеры и научные сотрудники (50%), ИT-специалисты (49%), мастера по оказанию персональных услуг (49%), административные работники (49%) и старший медперсонал (47%).

По данным опроса, более половины работающих россиян (52%) когда-либо получали годовой бонус или 13-ю зарплату. Чаще всего выплаты не превышали ежемесячного оклада: так, 12% респондентов получали премию в размере менее половины месячной зарплаты, еще 12% — сумму, примерно равную половине оклада, и 12% — бонус, сопоставимый с одной месячной зарплатой. О более крупных выплатах россияне сообщали реже: 4% участников опроса получали премию в размере полутора окладов, 3% — около двух месячных зарплат, и еще 3% — бонус, превышающий два оклада.

При этом результаты опроса показывают, что доход остается ключевым ориентиром при выборе работы, а наличие премий воспринимается скорее как дополнительный, но не решающий фактор. Так, в рекламе вакансий 65% работающих россиян в первую очередь обращают внимание на уровень заработка, а 59% — на график работы. Реже при принятии решения учитываются конкретные обязанности и задачи (34%), условия соцпакета (28%) и наличие премий и бонусов — этот пункт важен для 28% опрошенных. Возможности профессионального роста и развития значимы для четверти (25%) респондентов, тогда как локация (23%), формат работы — офисный, гибридный или удаленка (20%), отсутствие жестких требований к опыту (19%) и репутация компании (19%) играют менее значимую роль при выборе.

«В ситуации, когда для соискателя ключевыми остаются доход и график, реклама вакансий должна быть предельно конкретной. Такие предложения лучше выделяются в общем потоке, привлекают больше внимания и получают более высокий отклик», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

«Премии по итогам года остаются важным инструментом мотивации персонала, однако их размер и распространенность по-прежнему сильно зависят от отрасли и региона. На фоне общего тренда на замедление темпов роста зарплат в 2025 году, стабилизации рынка, работодатели становятся более избирательными в вопросах премирования. В условиях сохраняющегося дефицита кадров компании используют годовые бонусы не просто как поощрение за результаты, а как стратегический инструмент удержания ключевых сотрудников. Как показывают результаты опроса, для большинства россиян ключевым фактором при выборе работы остается базовый доход, тогда как наличие премий и бонусов важно лишь для 28% респондентов и чаще воспринимается как дополнительный, а не определяющий элемент компенсации», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».